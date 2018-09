Ein Erlebnis für die ganze Familie

vor 49 Min.

Stiftung St. Johannes lädt nach Schweinspoint zu einem besonderen Tag ein

Marxheim-Schweinspoint Gemeinsam lachen, Freude miteinander teilen und spannende Erlebnisangebote auf eigene Faust erkunden – das alles und viel mehr erwartet große und kleine Entdecker am Sonntag, 23. September, beim traditionellen Herbstfest samt Mitmach-Bauernhof der Stiftung Sankt Johannes in Schweinspoint. Eröffnet wird der Festtag um 10 Uhr mit einem Gottesdienst im Festzelt. Im Anschluss an den Gottesdienst hält Staatsministerin Kerstin Schreyer eine Festansprache.

Ab 11 Uhr startet der Festzeltbetrieb mit gutbürgerlicher Küche aus hauseigener Herstellung und musikalischer Begleitung. Ein umfangreiches Rahmenprogramm verspricht einen erlebnisreichen Tag für die ganze Familie. Die spannenden Sport-, Spiel- und Bastelangebote wie auch die Show-Einlagen auf der Hauptbühne und Mitmach-Aktionen auf dem Erlebnisbauernhof animieren nicht nur Körper und Geist, sondern sind für alle Menschen, ob mit oder ohne Behinderung, erlebbar.

Wer es hingegen etwas ruhiger angehen möchte, der verfolgt im Schwarzlicht-Theater im Haus Schönblick die Geschichte von „Jim Knopf und die Wilde 13“ oder schlendert durch die Kreativ-Ausstellungen am Schweinspointer Hauptstandort der Stiftung Sankt Johannes und lässt sich von den zeitgemäßen Handwerksarbeiten aus dem Haus inspirieren. Getragen vom Gedanken, den eigenen Ideen freien Lauf zu lassen und die Klienten der Stiftung in ihrer Kreativität zu fördern, entstehen in den Kreativabteilungen jedes Jahr aufs Neue eindrucksvolle Kunstwerke und Deko-Artikel für jeden Geschmack. Das Angebot reicht von verzierten Kerzen über Rankhilfen aus Metall und mundgeblasene Gläser bis hin zu individuellen Post- und Geschenkkarten.

Einblicke in den Arbeitsalltag

Bei Führungen durch das Wohnhaus „Am Hopfengarten“, die „Förderstätte Aktiv“ sowie die Werkstätten und die Gärtnerei können sich alle Besucher ein ausführliches Bild über das Betreuungs- und Förderangebot für Menschen mit Behinderung in der Stiftung Sankt Johannes machen. Auch die traditionsreiche Landwirtschaftseinheit gibt in Kooperation mit dem Team des Erlebnisbauernhofes einen Einblick in ihren Arbeitsalltag. Pflanzen, ernten, füttern und misten - all dies sind ihre alltäglichen Aufgaben und gerade hierzu sind die Besucher im Rahmen des Mitmach-Bauernhofs eingeladen.

Für das leibliche Wohl sorgt das Team des Diepoldzentrum mit allerlei Herzhaftem und Süßem aus hauseigener Herstellung. Ein Pendelbusverkehr zwischen den ausgewiesenen Parkplätzen am Ortstrand und dem Festgelände ist eingerichtet. Weitere Informationen gibt’s unter www.sanktjohannes.com oder Telefon 09097/809-0.

