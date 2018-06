vor 25 Min.

Ein Fest mitbesonderemAmbiente Lokalsport

TC Klingsmoos:

Bereits seit vielen Jahren lädt der Tennisclub Klingsmoos zur traditionellen Sonnwendfeier ein. In diesem Jahr findet diese am Samstag ab 18 Uhr auf der vereinseigenen Anlage statt. Das Fest erfreut sich einer sehr großen Beliebtheit in der Bevölkerung.

Gute Musik, ein Plausch mit den Nachbarn, gutes Essen und Trinken unter freiem Abendhimmel beziehungsweise einem Schatten spendenden großen Fallschirm verleihen diesem Fest ein besonderes Ambiente. Nach Einbruch der Dunkelheit wird dann das Sonnwendfeuer entzündet. Einige Raketen werden zudem den Nachthimmel erleuchten.

Western-Saloon für diejüngere Generation

Auch für die jüngere Generation ist vorgesorgt. In einem original Western-Saloon wird mit fortschreitender Uhrzeit sicherlich entsprechend gefeiert. Dabei ist freilich eine andere Musik gefragt. Doch beide Anlagen sind insoweit getrennt, dass jeder ungestört ist und seinen Spaß haben wird. (jki)

Themen Folgen