„Ein Höhepunkt für die ganze Region"

Viel Fußball gespielt wird in den kommenden zwei Wochen in der Neuburger Ostendhalle: Hier eine Szene aus dem U-19-Highlight-Finale aus dem vergangenen Jahr zwischen dem SV Manching und Sieger SB Chiemgau-Traunstein.

Demnächst beginnen die Neuburger Hallentage. Klaus Eisenhofer und Herbert Zanker sprechen über die Situation bei der JFG. Bald könnte sich einiges verändern.

Von Benjamin Sigmund

Fußball satt heißt es in den kommenden zwei Wochen wieder in der Ostendhalle, wenn die neunten Neuburger Hallentage anstehen. Das Ende eines Jahres ist auch ein Grund, auf die allgemeine Situation bei Organisator JFG Neuburg zu blicken. Zweiter Vorsitzender Klaus Eisenhofer und Jugendleiter Herbert Zanker haben zu verschiedenen Themen rund um die JFG Stellung bezogen.

Hallentage 13 Turniere, 1300 Spieler, 129 Mannschaften, knapp 400 Betreuer. Auf die Organisatoren der inzwischen neunten Hallentage kommt eine Menge Arbeit zu. „Es ist nicht nur ein Höhepunkt für Neuburg, sondern für die ganze Region“, sagt Herbert Zanker und fügt stolz hinzu: „Die Hallentage sind bayernweit bekannt.“ Ein achtköpfiges Gremium um den federführenden Werner Dippong hat zahlreiche Stunden damit verbracht, das Programm auf die Beine zu stellen. Los geht es am kommenden Donnerstag, 27. Dezember, mit den C-Jugend-Regio-Turnier. Das abschließende Turnier findet am Freitag, 4. Januar, statt. Unterteilt sind die Turniere in sogenannte Highlight- und Regio-Turniere von den F- bis zu den A-Junioren.

Entwicklung der JFG Neuburg Als die JFG Neuburg 2005 ins Leben gerufen wurde, gehörten dem Verbund mit dem VfR Neuburg, der SpVgg Joshofen-Bergheim, dem BSV Neuburg, dem SC Ried und dem SC Feldkirchen fünf Vereine an. Nach dem Austritt des SC Feldkirchen im April dieses Jahres sind mit dem VfR Neuburg und der SpVgg Joshofen-Bergheim lediglich zwei Klubs übriggeblieben. „Das ist nicht zufriedenstellend“, sagt Eisenhofer ehrlich. Sein Wunsch wäre es, die JFG wieder zu vergrößern. Denn Fakt ist: Noch ein Austritt, und die JFG wäre Geschichte. Durch den Absprung Feldkirchens gingen in erster Linie Trainingsmöglichkeiten verloren. Derzeit trainiert die A-Jugend auf den Plätzen des FC Zell/Bruck, wofür Miete gezahlt werden muss.

Sportliche SituationDie C-,B-, und D-Jugend spielen in der Bezirksoberliga, die A-Jugend in der Landesliga. Dort belegt die Mannschaft, die von Zanker trainiert wird, allerdings einen Abstiegsplatz. „Es ist sehr wichtig, dass wir in der Landesliga bleiben“, sagt Eisenhofer. Für dieses Ziel sollen im Winter Verstärkungen kommen. Für die Zukunft wünscht sich Zanker sogar noch mehr. „Es wäre eine tolle Geschichte, wenn jede Mannschaft noch eine Liga nach oben springen könnte.“ Dann würde die A-Jugend in der Bayernliga und damit der zweithöchsten Spielklasse an den Start gehen.

Ausbildung Ein Großteil der Mannschaft des VfR Neuburg, der inzwischen in der Landesliga spielt, stammt aus der JFG Neuburg. „Dadurch können die ehrgeizigen jungen Spieler, die rauskommen, weiter hochklassig in Neuburg Fußball spielen“, sagt Zanker.

Kritik Klaus Eisenhofer ist davon überzeugt, „dass die Akzeptanz der JFG in der Region größer geworden ist“. Die Leute würden den Arbeitsaufwand sehen, fügt Zanker hinzu. Zu wenige Neuburger Fußballer würden den Mannschaften angehören, heißt es zudem immer wieder. Zanker entgegnet: „Das ist den Ligen geschuldet. Nicht jeder bringt die Qualität mit, für die JFG zu spielen.“ Als Beispiele nennt er Konkurrenten in der A-Jugend-Landesliga. Beim FC Gundelfingen, FC Ismaning oder bei Schalding-Heining wäre die Situation nicht anders. Außerdem betonen beide, dass Spieler aus der JFG Neuburg nach ihrer Jugendzeit zu Vereinen in der Region zurückkehren und diese verstärken würden.

Führungsmannschaft Bis 2020 ist die aktuelle Führung der JFG Neuburg gewählt. Was danach passiert, ist ungewiss. Für Eisenhofer ist die Position des Jugendleiters die wichtigste. Doch Zanker lässt einen Abschied durchblicken. „Ewig werde ich es nicht machen können.“ Er habe schon höherklassig im Seniorenbereich trainiert, sagt der 55-Jährige. „Ich würde gerne wieder einsteigen.“ Vor seiner Zeit bei der JFG Neuburg trainierte Zanker unter anderem den SSV Ulm und den TSV Rain. In Georgien war er einst vier Jahre lang Jugendnationaltrainer. Auch Eisenhofer überlegt, sich 2020 zurückzuziehen. Ein Nachfolger müsste „Zeit aufbringen, ein Netzwerk haben, Trainer verpflichten, Sichtungen durchführen und die Kader zusammenstellen“. Zahlreiche Aufgaben also, für die erst einmal jemand gefunden werden müsste.

