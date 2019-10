21:44 Uhr

Ein „Intermezzo“ als Herzensangelegenheit

Auf seinen Torriecher hofft der SV Grasheim im wichtigen Heimspiel am Sonntag gegen den SC Ried: Marvin Kohou (links). Mit einem Sieg hätten die Mösler wieder Anschluss an die Nicht-Abstiegsplätze.

Grasheims „Interimstrainer“ Helmut Kraus erklärt, warum er die Nachfolge von Christian Bolzer antritt und wie lange sein Engagement geplant ist. Am Sonntag gegen Ried lautet die Devise Heimsieg

Von Matthias Kollar

Es ist ein altbekanntes Phänomen im Vereinsfußball: Bei Misserfolg wird der Trainer ausgewechselt. Manchmal ist es aber auch der Übungsleiter selbst, der negative Entwicklungen erkennt und selbst die Reißleine zieht.

Nach der 1:2-Niederlage vor rund zwei Wochen gegen den BSV Berg im Gau hat Christian Bolzer, der bis dahin über knapp dreieinhalb Jahre Coach des SV Grasheim war, sein Amt niedergelegt. Ursache auch hier: Misserfolg! Nach einer ordentlichen Vorbereitung und dem Gewinn des Donaumoos-Wanderpokals konnten die Erwartungen und Zielsetzungen nicht erfüllt werden. Anstelle eines einstelligen Tabellenplatzes ist der SV Grasheim aktuell Schlusslicht der Kreisklasse Neuburg. „Die Entscheidung ist mir wirklich schwergefallen. Aber ich habe sie im Sinne der Mannschaft und des Vereins getroffen. Oftmals hat ein Trainerwechsel einen positiven Effekt und kann für neue Impulse sorgen. Ich werde die Spiele natürlich weiter verfolgen und wünsche dem Team nur das Beste“, sagt Bolzer.

Für neue Impulse soll nun sein kurzfristig reaktivierter Nachfolger Helmut Kraus sorgen. Als Spieler war Kraus unter anderem für den MTV Ingolstadt und FC Augsburg aktiv. Einen Namen in Grasheim machte er sich aber vor allem als Trainer der Damenmannschaft. „Ich bin hier nicht fremd. Ich kenne den Vorstand, die Verhältnisse und das Team“, so Kraus, der aufgrund des zeitlichen Aufwands eigentlich Abstand vom Fußball gewinnen wollte. Die Entscheidung, als Trainer zum SV Grasheim zurückzukehren, sei dann im Sinne des Vereins gefallen. „Ich wollte den Klub nicht im Stich lassen. Selbstverständlich richtet sich nun alles nach dem Fußball“, so Kraus.

Mit Einläuten der Winterpause soll dann aber auch schon wieder Schluss sein. Insgesamt fünf Partien unterstützt der Interimscoach den SVG an der Seitenlinie, ehe anschließend ein anderer Coach gefunden werden soll. „Ich habe eigentlich nicht vor, weiterzumachen und gehe davon aus, dass der Verein in der Winterpause die perfekte Lösung finden wird“, erklärt Kraus sein kurzfristiges Engagement. In der Zwischenzeit geht es darum, die Truppe möglichst aus dem Tabellenkeller zu holen und Punkte einzufahren.

Als Teilerfolg kann man daher das 2:2-Remis gegen den BSV Neuburg durchaus betrachten – zumal auch die Leistung sehr ordentlich war. „Wir hätten dieses Spiel gewinnen können. Beim Stand von 2:1 verschießen wir einen Elfmeter und bekommen dann in der Schlussphase den Ausgleich. In solchen Phasen kommt leider manchmal das Pech dazu“, resümiert Kraus, der den Fokus aktuell auf die körperliche Fitness legt: „Ich denke, dass wir fußballerisch sehr gut aufgestellt sind. Vielmehr sehe ich vor allem im körperlichen Bereich Nachholbedarf. Die Konzentration liegt daher auf vielen und strengen Laufeinheiten.“ Als „Trainer der alten Schule“ und „schlechter Verlierer“ (Kraus) fordert Kraus von seiner Mannschaft nun Siegeswillen und eine „ordentliche Reaktion“.

Das Match am Sonntag (15 Uhr) gegen den SC Ried dürfte jedoch nicht einfach werden. „Ich denke, dass Ried einen kleinen Tick besser und energischer als der BSV ist. Wir wollen zuhause aber gewinnen“, zeigt sich Kraus selbstbewusst. Die Zielsetzung bei seinem „Intermezzo“ ist klar umrissen: „ Von Spiel zu Spiel denken und bestenfalls jede Partie gewinnen.“

lDie weiteren Partien im Überblick: Keinen weiteren Ausrutscher erlauben darf sich der SV Klingsmoos im Heimspiel gegen den SV Echsheim, da ansonsten eine Lücke zum Spitzenreiter FC Rennertshofen entstehen könnte – vorausgesetzt, die Mutzbauer-Truppe hält sich beim SV Steingriff schadlos. Heimlich, still und leise hat sich auch die SpVgg Joshofen/Bergheim nach oben gearbeitet. Mit einem weiteren Erfolg gegen den Aufsteiger SV Wagenhofen bliebe das Zeller-Team weiter auf Schlagdistanz zu den beiden Erstplatzierten. Während der SV Straß beim SV Holzheim gastiert, stehen sich in Münster der heimische SVM und BSV Berg im Gau gegenüber. Alle aufgeführten Begegnungen werden am Sonntag um 15 Uhr angepfiffen.

Bereits am heutigen Samstag (15.30 Uhr) empfängt die zweite Vertretung des FC Ehekirchen den BSV Neuburg.

