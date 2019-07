vor 5 Min.

Ein Paukenschlag zum Abschluss

Erfolg zum Abschluss: Kai Berner (linkes Foto) und Robby Densch (rechtes Foto links) traten mit dem DRC Neuburg am letzten Spieltag der Bundesliga in Essen an. Zum Abschluss feierte das Team trotz eines 1:4-Rückstandes einen 6:4-Sieg gegen KCNW Berlin.

Der DRC Neuburg dreht am letzten Spieltag der Bundesliga gegen KCNW Berlin einen 1:4-Rückstand in einen 6:4-Sieg. Was dieser Erfolg bedeutet und wie der Klassenerhalt doch noch gelingen kann

Von Christian Semisch

Die Herrenmannschaft des DRC Neuburg machte sich am vergangenen Wochenende auf den Weg nach Essen, um die Rückrunde der Kanupolo-Bundesliga abzuschließen.

Nach einem sehr ernüchternden vergangenen dritten Spieltag wollte man sich nun wieder zusammenraufen und zu seinen Stärken zurückfinden. Nachdem man trotz über weite Strecken guter Leistungen mit null Punkten aus Mühlheim an der Ruhr heimkehrte, gab es keine Chance mehr darauf, die Play-off-Ränge und somit den frühzeitigen Klassenerhalt zu erreichen. Trotz alledem war es wichtig, sich für die anstehenden Play-downs entsprechend zu platzieren, um bei den ersten Begegnungen auf einen vermeintlich leichteren Gegner zu treffen. Erstmalig wird es in diesem Jahr Relegationsspiele geben. Nachdem die Play-downs ausgespielt und die Platzierungen in der zweiten Liga feststehen, kommt es zu den finalen Begegnungen. Der Zweit- und Drittplatzierte der zweiten Liga treffen auf den Zehnt- und Elftplatzierten der Bundesliga, um in einem Best-of-three-System mit zwei Siegen entweder die Klasse zu halten, oder aufzusteigen. Nur der Neuntplatzierte der Bundesliga schafft den sofortigen Klassenerhalt.

Der Spieltag startete für den DRCN wie schon so oft frustrierend, da es trotz guter Leistungen schlussendlich nur zu einem 1:2 gegen den ACC Hamburg reichte. In der folgenden Begegnung lief es ebenfalls schleppend, da man gegen die sehr junge Mannschaft von den Havelbrüdern aus Berlin kaum Zugriff erlangte und sich 2:5 geschlagen geben musste. Das folgende Spiel wurde gegen den Ligaletzten VMW Berlin bestritten. Die Begegnung wurde konzentriert begonnen, sodass es zur Halbzeit bereits 3:0 zugunsten der Bayern stand. Auch der einzige Gegentreffer brachte die Mannschaft nicht aus der Spur, sodass am Ende ein 5:1 Sieg eingefahren werden konnte. Im Spiel gegen VK Berlin, welche zu Beginn des Spieltages punktgleich mit Neuburg waren, konnte der Rhythmus beibehalten werden. Zwar führten zwei Gelbe Karten gegen den Ruderclub zu insgesamt vier Minuten Spielzeit in Unterzahl, aber der Wille war groß genug, auch diese Begegnung mit 2:1 für sich zu entscheiden. Der erste Kontrahent des zweiten Turniertages hieß RSV Hannover. Beherzt wurde diese Partie begonnen, da der erste Treffer für Neuburg bereits nach 20 Sekunden erzielt wurde. Neuburg blieb spielfreudig, konzentriert und taktisch diszipliniert, sodass final ein 7:2 zu Buche stand. Von dem Ergebnis beflügelt konnte auch der letzte Gegner ins Visier genommen werden. Der KCNW Berlin war zunächst stärker und der DRCN musste einem 1:4 hinterherlaufen. Unbeeindruckt vom Spielstand agierte man weiterhin geschlossen und kämpferisch. Was zum Schluss kein Außenstehender für möglich hielt, war, dass dieses Rezept dazu führte, die Begegnung 6:4 für den Ruderclub aus Neuburg ausgehen zu lassen.

Angesichts der Ergebnisse blickt man nun hoch motiviert und in freudiger Erwartung auf die deutsche Meisterschaft, welche vom 8. bis 11. August erstmalig in Brandenburg an der Havel auf dem Beetzsee ausgetragen werden.

