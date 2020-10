28.10.2020

Ein Punktgewinn für die Geschichtsbücher

U15-Junioren der SpVgg Joshofen-Bergheim holen im Heimspiel gegen den FC Stätzling ein 2:2-Remis und damit den ersten Zähler in der Bayernliga. Nach dem frühen 0:2-Rückstand reicht es am Ende fast noch zum Sieg

Von Werner Dippong

Jubel im Lager der SpVgg Joshofen-Bergheim: Am sechsten Spieltag kamen die U15-Junioren in der Bayernliga Südwest zu ihrem ersehnten ersten Punktgewinn. Im Heimspiel gegen den FC Stätzling sprang ein verdientes 2:2-Unentschieden heraus.

Unter der Woche hatte es beim Training zwar einen Sportunfall gegeben, bei dem sich ein Mittelfeldspieler das Schlüsselbein brach. Doch auch diesen Tiefschlag steckte die Mannschaft weg. Zwar sollte es am Ende nicht ganz zum Sieg reichen. Doch das Mindestziel von einem Punkt brachte man letztlich unter Dach und Fach. Und das, obwohl es in der Anfangsphase überhaupt nicht danach ausgesehen hatte. Bereits nach zehn Minuten lagen die Einheimischen aufgrund von zwei individuellen Fehlern mit 0:2 zurück.

In der Halbzeitpause schienen die beiden Trainer Herbert Zanker und Andreas Pelta aber wohl die passenden Worte gefunden zu haben. Die Mannschaft traute sich immer mehr zu und drängte den Gegner immer häufiger in dessen Hälfte. Gleichzeitig war dennoch Vorsicht geboten, da die Gäste nun vermehrt auf Konter setzten. Vier Minuten nach Wiederbeginn schlug der Ball dann endlich im gegnerischen Gehäuse ein: David Neif hatte mit seinem ersten Bayernliga-Treffer den 1:2-Anschluss erzielt. Als in der 53. Minute durch ein wuchtiges Kopfballtor von Leon Bojaj auch noch der Ausgleich fiel, waren die Hausherren endgültig zurück in diesem Match. In den Schlussminuten drängten die Zanker/Pelta-Schützlinge sogar auf den Siegtreffer. Doch weitere Chancen wurden leichtfertig nicht zu Ende gespielt oder überhastet abgeschlossen. „Es fehlt nicht mehr viel und wir können in der Bayernliga mithalten“, zog Zanker nach dem Schlusspfiff ein überaus zufriedenes Fazit. (wp/nr)

Die weiteren SpVgg-Partien:

lD2-Junioren, Gruppe: SpVgg Joshofen-Bergheim – JFG Lech-Schmutter II 10:1: Mit großer Spielfreude und schön herausgespielten Toren kamen die Hausherren zu einem nie gefährdeten Sieg. Bis zur Halbzeit stand es schon 4:1. In der zweiten Hälfte wurden die Chancen konsequenter genutzt. – Tore: Toni Schneider (2), Stefan Stevic (2), Julius Leipnitz (2), Moritz Resch, Julius Thurner, Anteneh Eyob und Balduin Fischer-Stabauer.

lD2-Junioren, Gruppe: FC Ehekirchen – SpVgg Joshofen-Bergheim 2:3: In einem hart umkämpften Match erzielten die Gäste das 0:1. Kurz danach nutzte die Heimelf eine Unaufmerksamkeit der gegnerischen Abwehr zum Ausgleich. Nach zwei weiteren Toren auf beiden Seiten ging es mit einem 2:2-Remis in die Pause. Nach dem Wiederbeginn hatten beide Mannschaften noch einige Chancen. Ein sehenswertes Kopfballtor nach einer Ecke entschied die Partie zugunsten der Gäste. – SpVgg-Tore: Moritz Resch (2), Eyob Anteneh. (tgö)

