vor 25 Min.

Ein „gebrauchter Tag“ für den SV Karlshuld

Autsch: Karlshulds Kapitän Max Seitle (am Boden) musste im Heimspiel gegen Hitzhofen bereits nach 20 Minuten ausgewechselt werden.

Verletzung, Platzverweis und 1:4-Niederlage für die Mösler gegen den FC Hitzhofen

Von Roland Geier

Beim SV Karlshuld ist die Erfolgsserie in der Kreisliga Donau/Isar gerissen. Die Seitle-Schützlinge mussten sich nach drei Siege in Folge gegen die „Minimalisten“ des FC Hitzhofen mit 1:4 geschlagen geben und den direkten Konkurrenten im Kampf um Platz drei an sich vorbeiziehen lassen.

Die Partie stand für die Grünhemden von Beginn an unter keinen guten Stern. SVK-Coach Naz Seitle musste auf seine beiden Stürmer Philipp Hallmen (Wade) und Benjamin Anikin (Krank) verzichten. Aber das war nicht die einzige Schwächung. Die Gäste bestimmten zunächst das Geschehen. Erst nach 15 Minuten konnten sich die Mösler etwas befreien. Doch von Torgefahr war wenig zu sehen. Den nächsten Rückschlag musste der SVK hinnehmen, als sich Max Seitle verletzte und ausgewechselt werden musste (23.). Als sich die Karlshulder Abwehr kurz vor dem Strafraum nicht einig war, gelang Peter Nuber die Führung für die Gäste (26.). Nach einem bösen Fehlpass in die Mitte des Strafraums hämmerte Dennis Grenner die Kugel zur 2:0 Führung in den Torwinkel (38.).

Die Grünhemden versuchten, Druck aufzubauen. Doch sie verhedderten sich in Einzelaktionen und konnten die Gäste nicht zwingend in Verlegenheit bringen. Die erste wirklich gefährliche Aktion des SVK beschwor Nico Ziegler herauf, als er mit einem Freistoß den Gästekeeper vor Probleme stellte (43.). Nach dem Seitenwechsel scheiterte zunächst Patrick Busche aus spitzem Winkel (47.). Der nächste Nackenschlag für die Hausherren ließ nicht lange auf sich warten: Als Keeper Marco Haunschild außerhalb des Strafraums mit der Hand rettete, kassierte er die Rote Karte (55.). Hoffnung keimte nochmals auf, als Busche auf 1:2 verkürzte (58.). Erneut schläfrig wirke die SVK-Abwehr, Keeper als Simon Heindl reaktionsschnell abwehrte und Michael Donnerbauer im Nachsetzen zum 1:3 einnetzte. In der 83. Minute gelang den Gästen noch der 1:4-Endstand.

