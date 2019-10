30.10.2019

Ein neues Zeitalter

Schützenverein Bavaria Weichering hat seine Schießstände modernisiert

Der Schützenverein Bavaria Weichering hat seine Schießstände modernisiert und auf das zeitgemäße digitale System umgebaut. Viele fleißige Helfer hatten dazu mit ehrenamtlicher Arbeit beigetragen. Die investierte Gesamtstundenzahl war zugleich die Vorgabe für das Eröffnungsschießen.

Als Sieger konnte sich feiern lassen, wer mit seinem Teilerwert der geleisteten Gesamtstundenzahl am nächsten kam. Bei einer Vorgabe von 553 gelang dies Schützenmeister Peter Borrmann mit einem 554,3-Teiler am besten. Gleichzeitig fand das traditionelle Kirchweihschießen statt. Jungschützin Marina Lanzl durfte sich mit einem 23,7-Teiler über den Gewinn der Kirchweihgans freuen. Der zweite Platz mit 95 Ringen ging an Nachwuchstalent Julia Graf. Als Preise wurden noch Enten, Fasane, Hähnchen und Lausbigglbier überreicht. Der Trostpreis in Form eines Eisbechers ging an den eifrigen Jungschützen Johannes Starringer. (jst)

