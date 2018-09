22:06 Uhr

Ein teuer erkauftes Unentschieden Lokalsport

TSV Burgheim und SV Feldheim trennen sich in einem ereignisreichen Kreisliga-Derby mit einem 2:2. Lukas Biber trifft und sieht „Rot“. Auch den zweiten TSV-Torschützen Johannes Löffler erwischt es knüppeldick.

Von Dirk Sing

Als Schiedsrichter Sepp Hanrieder das Kreisliga-Derby zwischen dem TSV Burgheim und SV Feldheim nach exakt 94 Minuten abpfiff, musste Harald Grimm erst einmal tief durchatmen. Es schien, als würde sich der Trainer der Einheimischen die vorangegangenen Geschehnisse – und davon gab es zweifelsohne etliche – nochmals durch den Kopf gehen lassen.

Dass am Ende ein 2:2-Unentschieden und somit ein weiterer Zähler auf dem TSV-Habenkonto zu Buche standen, damit konnte Grimm „im Grunde ganz gut leben, wenn man den kompletten Spielverlauf betrachtet“. Viel schmerzvoller war allerdings der Preis, den seine Truppe dafür letztlich bezahlen musste. Neben einer (völlig überflüssigen) Roten Karte gegen „Wiederholungstäter“ Lukas Biber, der unmittelbar vor den Augen des Schiedsrichter-Assistenten seinen Kontrahenten Felix Zastrow abseits des Spielgeschehens unsanft zu Boden befördert hatte (75.), schlug auch noch das Verletzungspech gnadenlos zu.

Erst musste Ignacio Landes bereits zur Pause mit Oberschenkel-Problemen vorzeitig raus, ehe es Johannes Löffler noch viel dicker erwischte. Mitte des zweiten Durchgangs blieb der 22-Jährige ohne Fremdeinwirkung im Rasen hängen und verdrehte sich das Knie. „Diesbezüglich ist es für uns wirklich knüppeldick gekommen“, meinte Grimm, der jedoch auf seinen „Rot-Sünder“ Biber nicht wirklich gut zu sprechen war: „So etwas darf ihm einfach nicht passieren, zumal es schon sein zweiter Platzverweis in dieser Saison war. Deshalb bin ich auch maßlos enttäuscht.“ Dabei hatten die Hausherren durchaus einen guten Start in diese Begegnung erwischt. Nachdem Biber (3.) und Daniel Jester mit einem 25-Meter-Freistoß noch am starken SVF-Keeper René Fuchs gescheitert waren (18.), machte es der spätere „Pechvogel“ Löffler in der 20. Minute besser: Eine tolle Vorarbeit von Philipp Stadler nutzte er in der 20. Minute zur Führung. Danach agierte der Kreisliga-Aufsteiger allerdings etwas zu passiv und leistete sich auch immer wieder Fehler in der eigenen Hälfte. Einen davon nutzte der SVF in der 32. Minute prompt zum 1:1-Ausgleich. Daniel Edel durfte unbedrängt aus dem Halbfeld flanken. Sein Ball ging an Freund und Feind vorbei ins Burgheimer Gehäuse. Doch noch unmittelbar vor dem Pausenpfiff hatte der TSV Burgheim die richtige Antwort parat: Einen haarsträubenden Rückpass eines Feldheimers erlief sich Löffler, der auch noch das Auge für den in der Mitte freistehenden Biber hatte – 2:1 (45.)!

„Die Führung nach der ersten Hälfte war verdient, da wir zu diesem Zeitpunkt einfach einen Tick besser waren“, resümierte Grimm, der dann nach Wiederbeginn mit ansehen musste, wie seine Truppe dem Gegner den erneuten Ausgleich auf dem Silbertablett servierte. Nach einem schlecht ausgeführten Freistoß schaltete der SVF in den Kontermodus – und das überaus erfolgreich. In Torjäger-Manier vollstreckte Marco Schütt zum 2:2 (58.). Da kurz vor Schluss Mathias Henkel die große Chance zum 3:2-Siegtreffer vergab, blieb es bei der gerechten Punkteteilung.

Burgheim: Karmann, Habermeyer, M. Frey, Hauber, Landes, J. Heckel, Stadler, Biber, Jester, M. Heckel, Löffler (Holatko, Sausel, Baumgartner, Volk, Knöferle).

Feldheim: R. Fuchs, Bosch, Dirnberger, Stephan, Reile, Schütt, Zastrow, D. Edel, Knickenberg, Stangl, E. Edel (A. Fuchs, Reile, Saur).

