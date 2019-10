21:41 Uhr

Eine Frage der Perspektive

Geht optimistisch in das heutige Auswärtsspiel beim SC Olching: Neuburgs Trainer Christian Krzyzanowski.

Der VfR Neuburg ist seit sieben Partien ohne Sieg – aber gleichzeitig auch seit vier Spielen ungeschlagen. Am Samstag soll in Olching freilich ein „Dreier“ her

Von Matthias Kollar

Optimismus und Pessimismus liegen häufig sehr nah beieinander. Oft hängen bestimmte Denkweisen zudem von der Perspektive des Betrachters ab. Auch im Fußball kann Zufriedenheit sehr stark vom persönlichen Blickwinkel abhängen. Ein gutes Beispiel dafür ist die aktuelle Situation des VfR Neuburg. Die Tatsache, dass die Neuburger seit sieben Partien nicht mehr gewonnen haben, kann auch objektiv durchaus als negativ bewertet werden. Andererseits sind die Lilaweisen seit vier Partien ungeschlagen (vier Remis in Folge) und haben in ihrer zweiten Landesliga-Saison den dritten Tabellenplatz gefestigt.

Liest man diese Statistik unabhängig vom vorangegangenen Satz, dürfte man zweifelsohne von einer bis dato erfolgreichen Saison sprechen. Zu den Menschen, die die Situationen in ihrer Gesamtheit bewerten, gehört Christian Krzyzanowski. „Zuletzt wurden wir für unseren Aufwand nicht immer belohnt. Es kamen oftmals Pech, unglückliche Schiedsrichter-Entscheidungen oder Personalsorgen zusammen. Wir haben trotzdem starke Leistungen gezeigt, stehen auf Platz drei und spielen insgesamt eine sehr gute Saison“, erklärt Krzyzanowski seine Perspektive.

Auch der Blick auf das vergangene Match gegen den FC Gundelfingen (1:1) stimmt ihn positiv. Zwar reichte es erneut „nur“ zu einem Remis. Jedoch ist der VfR-Trainer vor allem mit der Leistung seiner Truppe zufrieden. „Wir haben rund 60 Minuten in Unterzahl gespielt. Die Mannschaft hat alles gegeben und zudem einen Rückstand aufgeholt. Besonders hervorheben möchte ich vor allem Michael Denz und Matthias Riedelsheimer. Sie haben sich beide in den Dienst der Mannschaft gestellt und tolle Leistungen gezeigt“, resümiert Krzyzanowski. Sowohl Denz als auch Riedelsheimer standen nach längeren Verletzungspausen am Wochenende wieder erstmalig auf dem Feld.

Die personelle Situation ist nicht nur aufgrund der Rückkehr der beiden Akteure ein guter Grund, um beim Thema „Optimismus“ zu bleiben. Mit Sebastian Habermeyer und Maximilian Eberwein stiegen in dieser Woche zwei weitere Leistungsträger wieder ins Mannschaftstraining ein. Trotz der durchaus guten Nachrichten tritt Neuburgs Trainer auf die Euphorie-Bremse: „Das Lazarett lichtet sich. Trotzdem dürfen wir von Spielern, die sehr lange gefehlt haben, keine Wunderdinge erwarten.“ Krzyzanowski stehen damit für das heutige Match gegen den SC Olching (14 Uhr) wieder alle Akteure zur Verfügung. Die einzige Ausnahme bildet Abdel Abou-Khalil, der aus privaten Gründen nicht mit von der Partie sein wird.

Auch wenn es laut Krzyzanowski „keine schwachen Teams in der Landesliga“ gebe, dürften aus tabellarischer Sicht die Rollen klar verteilt sein. Dass man beim VfR Neuburg dennoch nicht von einem Pflichtsieg sprechen möchte, könnte unter anderem an der Tatsache liegen, dass man seit nunmehr sieben Begegnungen keinen Sieg mehr einfahren konnte. Jedoch soll weder dieser Blickwinkel noch die Tatsache, dass der Abstand auf den Relegationsplatz inzwischen fünf Punkte beträgt, das kommende Match beeinflussen. „Wir lassen uns nicht unter Druck setzen und konzentrieren uns nur auf das, was wir beeinflussen können. Bringen wir unsere Leistung, werden wir wieder Siege einfahren“, so Krzyzanowski.

Der Blick beim VfR Neuburg geht somit in Richtung Zukunft. Um selbstbewusst in die Partie gegen Olching zu gehen, lohnt sich wohl nur eine Perspektive. Denn sowohl die bisherige Saison in ihrer Gesamtheit als auch die verbesserte Personallage können die Neuburger optimistisch stimmen.

Themen folgen