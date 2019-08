vor 18 Min.

Eine Frage des Willens

In Topform: Ehekirchens Simon Schmaus hat in vier Spielen vier Tore erzielt. Am Sonntag trifft er mit dem FCE auf Garmisch.

Torjäger Simon Schmaus fordert im Heimspiel des FC Ehekirchen gegen Garmisch eine Leistungssteigerung.

Von Benjamin Sigmund

Persönlich hätte der Start in die Landesliga-Saison für Simon Schmaus kaum besser laufen können. Vier Spiele sind gespielt, vier von fünf Toren des FC Ehekirchen gehen auf das Konto des Stürmers.

Doch ganz zufrieden mit seiner Ausbeute ist Schmaus nicht. „Es geht immer besser“, sagt der 30-Jährige. „Ich habe dreimal Aluminium getroffen und in Jetzendorf die 100-prozentige Chance zum 2:0 vergeben“, fügt er kritisch an. Beim Mitaufsteiger verlor der FCE vergangene Woche nach einer 1:0-Halbzeitführung noch mit 1:3 und rutschte mit zwei Punkten auf den vorletzten Tabellenplatz ab.

„Im Endeffekt“, so Schmaus „haben wir bisher zu wenige Punkte geholt.“ Gegen die Topfavoriten 1. FC Sonthofen und VfR Neuburg (jeweils 2:2) habe Ehekirchen „richtig gute Spiele gemacht“. Doch gegen den FC Memmingen II (0:2) und in Jetzendorf „die Leistung nicht gebracht“. Gerade die Partie in Jetzendorf liegt Schmaus noch immer im Magen. Zum einen seine vergebene Großchance kurz nach Wiederanpfiff, die das Spiel in eine andere Richtung hätte lenken können, zum anderen der Auftritt des gesamten Teams. Früh sei man in Führung gegangen, habe 15 Minuten mitgespielt. Doch dann sei zu wenig vom FCE gekommen. „Jetzendorf hatte einen größeren Siegeswillen als wir“, hadert Schmaus. Ein Umstand, der bei einem Aufsteiger, der immer an seine Grenze gehen muss, um in der Landesliga zu bestehen, die Alarmglocken schrillen lassen sollte. Die Gründe? „Vielleicht waren wir nach unserer Führung zu sicher. Außerdem fehlte zuletzt der Konkurrenzkampf innerhalb des Kaders. Die Spieler in der Startelf wussten, dass sie ohnehin spielen.“

FC Ehekirchen: Schmaus fordert Sieg gegen Garmisch

Das werde im Heimspiel am Sonntag (17 Uhr) gegen den FC Garmisch-Partenkirchen nicht der Fall sein. Julian Mayr und Gabriel Hasenbichler kehren zurück, dazu ist Christoph Hollinger, der in Jetzendorf zumindest eingewechselt wurde, wieder völlig fit. Vom Gegner, der vergangene Woche überraschend mit 4:2 beim VfR Neuburg gewann, weiß Schmaus nicht allzu viel. Doch um nicht den Anschluss auf einen Mittelfeldplatz zu verlieren, sollte Ehekirchen punkten. Schmaus deutlich: „Wir spielen daheim und müssen gewinnen.“

Gerne würde er dazu selbst Tore beitragen. Seinen derzeitigen Lauf erklärt sich der Stürmer mit einem Positionswechsel. Schmaus läuft derzeit als zentraler Angreifer auf. Diese Rolle war in der vergangenen Saison noch an Fabian Scharbatke vergeben. Ob er diese Position behalten wird, weiß Schmaus nicht. Auch Hasenbichler oder Christoph Hollinger könnten dort auflaufen, er selbst zurückgezogen agieren. Abgeneigt, weiterhin in vorderster Front zu spielen, ist Schmaus indes nicht. „Klar könnte ich mir das vorstellen. Toreschießen macht schließlich Spaß.“

