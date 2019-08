vor 10 Min.

Eine Klasse für sich

Hat gut lachen: Laura Ammler präsentierte sich bei der bayerischen Meisterschaft in absoluter Topform.

Laura Ammler von Eichenlaub Unterstall sichert sich zwei bayerische Meistertitel und das Ticket für die „Deutsche“

Bei den bayrischen Meisterschaften auf der Olympia-Schießanlage in Hochbrück konnte Eichenlaub-Schützin Laura Ammler große Erfolge feiern. Sie holte sich in gleich zwei Disziplinen den Titel. Im Bereich der 3-Stellung-Jugend erzielte die junge Unterstallerin 593 von 600 möglichen Ringen und sicherte sich damit den ersten Platz. Auch in der Disziplin Luftgewehr Jugend weiblich setzte sie sich gegen 192 weitere Teilnehmerinnen durch und stand mit 395 Ringen auf dem Treppchen ganz oben. Die Qualifikation für die „Deutschen“ im Herbst sind ihr mit diesen beiden Top-Platzierungen sicher.

Zwei weitere Jungschützen konnten sich ebenso für die deutsche Meisterschaft qualifizieren: Christina Ammler in der Disziplin LG Junioren 2 und Christine Engel im Bereich 3-Stellung-Schüler. (gupp)

