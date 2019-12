vor 44 Min.

Eine Tradition, die Generationen verbindet

In Neuburg findet der 30. „Muki-Preis“ statt. Emmy Luba ist die Erfinderin des Wettbewerbs, den inzwischen 500 Donaunixen absolviert haben. Manche sind jetzt Trainerinnen – und geben ihr Wissen weiter.

Von Benjamin Sigmund

Sie heben sich aus dem Wasser, sie tanzen, sie planschen. Jeder Bewegungsablauf muss stimmen. Was der Laie nicht erkennen kann, sehen die Trainerinen am Beckenrand, die gestikulierend eingreifen, wenn ihnen etwas missfällt. Die Schülerinnen sind begeistert bei der Sache. Sind motiviert, schließlich steht für die jungen Synchronschwimmerinnen des TSV Neuburg ein erster Höhepunkt ihrer noch jungen Laufbahn an: Der „Muki-Preis“ – ein kindgerechter Wettkampf, der für viele Nixen zwischen sechs und zwölf Jahren den ersten großen Auftritt bedeutet.

Der „Muki-Preis“ ist in der bayerischen Synchronschwimmwelt inzwischen Tradition, feiert Jubiläum und findet bereits zum 30. Mal statt. Diesmal fungiert der TSV Neuburg als Gastgeber. Am Beckenrand im Parkbad gibt auch Emmy Luba Anweisungen. Sie ist Schwimmerin aus Leidenschaft und war vor 30 Jahren gemeinsam mit zwei Münchner Trainerinnen Erfinderin des „Muki-Preis“. Einen Wettbewerb für die Kleinen sollte es geben, der verschiedene Elemente beinhaltet, der Spaß und Wettkampfgedanken vereint. „Die Kinder sollten eine Belohnung für ihre Anstrengungen bekommen“, erzählt Emmy Luba. Der Wettstreit ist anders aufgebaut, als die später stattfindenden „klassischen“ Konkurrenzen. Der „Muki-Test“ ist ein Talenttest. Die jungen Mädchen haben die Möglichkeit, ihr Können sowohl an Land mit Ausdauer-, Haltungs- und Beweglichkeitsübungen und einer Bodenkür mit Musik, als auch im Wasser mit Startsprung, Rollwende, Schwimmen, Tauchen, Paddelübungen, Pflichtfiguren und deren Positionen zu zeigen. Da die Veranstaltung jeweils im Dezember ansteht, findet am Samstagabend als Rahmenprogramm ein Nikolausabend statt, bei dem jeder Verein eine Darbietung zum Besten gibt.

TSV Neuburg: 14 Trainerinnen geben ihr Wissen weiter

Los ging es einst in München. Emmy Luba war dabei, wie in den 30 Jahren danach auch. Sie muss lachen, wenn sie von ihren besonderen Erlebnissen erzählt. In den ersten Jahren verkleidete sie sich selbst bei der Weihnachtsfeier als Nikolaus. Und blieb unerkannt. „Ich hatte ein kleines Kind an der Hand, das nach mir gesucht hat, um mir zum Geburtstag zu gratulieren“, berichtet sie lachend. Es ist eine von vielen Erinnerungen. Denn Emmy Luba hat in diesen 30 Jahren viele Kinder erlebt. 80 bis 120 aus sieben Vereinen waren beim „Muki-Preis“ stets dabei. Knapp 500 Kinder dürften es in 30 Jahren allein vom TSV Neuburg gewesen sein, wie Abteilungsleiterin Barbara Rauscher sagt, die wie Emmy Luba das Synchronschwimmen in Neuburg geprägt hat. Die beiden haben die Talente aufwachsen und sich entwickeln sehen. Vom „Muki-Preis“ über bayerische und deutsche Meisterschaften bis zu internationalen Veranstaltungen. Viele sind beim Sport geblieben, sind inzwischen selbst als Trainerinen tätig und geben ihr großes Wissen weiter. Insgesamt 14 ausgebildete Trainerinnen sind es, wie Barbara Rauscher stolz berichtet.

Der Muki-Preis hat Tradition: Das Foto zeigt die Teilnehmer des TSV Neuburg im Jahr 2006. Bild: Privat

Eine davon ist Andrea Händler. „Wir sind wie eine Familie“, sagt die 36-Jährige, die viermal selbst am „Muki-Preis“ teilnahm und ihn vor 25 Jahren gewann. Inzwischen weist sie die jüngsten Nachwuchssportlerinnen, die sechs oder sieben Jahre alt sind, an. Der „Muki-Preis“ sei etwas Besonderes, sagt sie. Der sportliche Wettkampf – sowohl im Wasser als auch an Land –, dazu die Weihnachtsfeier am Abend. „Es ist schön, sich mit anderen vergleichen zu können. Für mich als Trainerin der Kleinsten ist die Veranstaltung schon sehr wichtig.“ Barbara Rauscher und Emmy Luba sprechen vom „schönsten Wettkampf“, der den Beginn für die Synchronschwimmerinnen darstellt.

30. Jubiläum des "Muki-Preis" findet in Neuburg statt

Insgesamt neun Gesamtsieger hat der TSV Neuburg in 30 Jahren gestellt. 2018 etwa gewann Linda Werner. Zum 30. Jubiläum ist es gelungen, den Muki-Preis zum fünften Mal nach Neuburg zu holen. Auch wegen Emmy Luba, die ihn einst ins Leben rief. Sie wird erneut zusehen, wie sich die Synchronschwimmerinnen aus dem Wasser heben, tanzen und planschen.

Zeitplan

Samstag (Parkbad)

10.30 Einlass

11.00 Einschwimmen

12.30 Testbeginn

18.00 Weihnachtsfeier im Sporthotel Rödenhof

Sonntag (Parkhalle im Parkbad)

9.30 Einlass

10.30 Testbeginn

anschließend Siegerehrung









