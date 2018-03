Eine Veranstaltung, die nicht mehr wegzudenken ist

vor 33 Min.

Am Samstag findet in der Ostend-Sporthalle die traditionelle Neuburger Stadtmeisterschaft der Schulen statt

Von Ingeborg Kirschner

Bereits zum 24. Mal richtet die Volleyball-Abteilung des TSV Neuburg am Samstag ab acht Uhr in der Mehrfachhalle (Berliner Straße) die Stadtschulmeisterschaften aus. Schirmherr dieser Veranstaltung ist erneut Oberbürgermeister Bernhard Gmehling.

Mit 35 gemeldeten Teams geht auch dieses Jahr ein besonders starkes Teilnehmerfeld an den Start. Rund 220 Schülerinnen und Schüler werden in den Altersstufen 5./6. Klasse, 7./8. Klasse, 9./10. Klasse sowie 11./12. Klasse um die acht Wanderpokale spielen. Dabei stehen insgesamt 66 Begegnungen auf fünf Volleyball-Feldern unter der Federführung von Sigi Zeitler und Heinz Kirschner auf dem Programm. Die Schiedsrichter stellt dabei die Volleyball-Abteilung des TSV Neuburg.

„Dabei sein ist alles“ – der olympische Gedanke zählt für die überwiegende Anzahl der Teilnehmer. Erfreulich ist freilich die Tatsache, dass wieder derart viele Jugendliche in ihrer Freizeit sich sportlich betätigen und dabei für ihre Schule starten. Begleitet werden sie von ihren Lehrkräften und zahlreichen Fans, die für beste Stimmung sorgen.

Seit dem Jahr 1995 ununterbrochen dabei sind das Descartes-Gymnasium (dieses Jahr mit 19 Teams vertreten), die Maria-Ward-Realschule (acht) und die Wirtschaftsschule (zwei). Seit 1996 nehmen Teams der Berufsfachschulen teil (diesmal zwei). In diesem Jahr starten auch zwei Mannschaften der BFS für Kinderpflege sowie eine Truppe der BFS für Ernährung und Versorgung. Seit der Gründung der Fachakademie für Sozialpädagogik im Jahr 2011 nehmen auch deren Studierende teil (diesmal drei Teams). In sämtlichen Altersklassen wird nach der sogenannten „Portugal-Regel“ gespielt, deren Probelauf im vergangenen Jahr guten Zuspruch fand. Soll heißen: Erzielt eine Mannschaft bei eigener Aufgabe zwei Punkte in Folge, so rotiert die aufschlagende Mannschaft um eine Position und behält das Aufschlagsrecht. Im regulären Spielbetrieb findet diese Regelung nur im Kleinfeld Anwendung.

Mit der diesjährigen Veranstaltung haben in den nunmehr 24 Jahren, seit es die Stadtschulmeisterschaften gibt, 686 Teams aus 16 Schulen teilgenommen. Ein toller Erfolg, zumal dieses Turnier längst schon zum festen Programm der Neuburger Schulen zählt. Die Siegerehrung findet schließlich gegen 13 Uhr statt.

