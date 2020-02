vor 6 Min.

Eine unvergessliche Schulstunde

Strahlende Gesichter nach einer außergewöhnlichen Englisch-Stunde: Lehrer Manuel Hollmann (links) und seine Schülerinnen der Klasse 8b der Maria-Ward-Realschule in Neuburg hatten am Donnerstag Panther-Kapitän Dustin Friesen zu Gast.

Panther-Kapitän Dustin Friesen besucht die Klasse 8b der Maria-Ward-Realschule. Dabei verrät er, was sein Lieblingsessen ist. Zudem wird Friesen selbst zum Schüler

Von Florian Herrmann

„Do you know, what a Oachkatzlschwoaf is?“ Mit dieser Frage hatte der gebürtige Kanadier und Kapitän des ERC Ingolstadt Dustin Friesen sicherlich nicht gerechnet. Im Rahmen des Englischunterrichtes besuchte der Kapitän die Klasse 8b der Maria-Ward-Realschule in Neuburg. Der Organisator, Eishockeyfan und Lehrer Manuel Hollmann sorgte zusammen mit seiner Kollegin Johanna Schulze dafür, dass die 25 Schülerinnen diese Unterrichtsstunde nicht allzu schnell vergessen dürften.

Nach einer kurzen Vorstellung des „prominenten Gastes“ und der Feststellung, dass dieser ebenfalls den Beruf des Lehrers erlernt hat, wurde zunächst ein englischsprachiges „Bingo“ gespielt, um das Eis zu brechen. Anschließend wurden die Unterschiede zwischen dem deutschen und kanadischen Schulleben gemeinsam erfragt. Die Schülerinnen staunten nicht schlecht, als der Panther-Verteidiger ihnen mitteilte, dass es in Kanada durchaus üblich ist, zu Beginn der Unterrichtsstunde gemeinsam die Nationalhymne zu singen. Wirtschaftslehrer Hollmann lag viel daran, Friesen auch die Grundlage der Buchführung mit dem ordnungsgemäßen Abführen der Steuern inklusive dem dazugehörigen Kontenplan erklären zu lassen. Hier stellte der Deutsch-Kanadier mit einem sympathischen Lächeln fest, dass die Deutschen in allen Belangen wirklich sehr gründlich seien.

Anschließend durften die Schülerinnen den Gast mit offenen Fragen konfrontieren. Mit dem Wissen, dass Friesen „am liebsten Rouladen mit Kässpatzen“ isst, waren am Ende alle wichtigen Fragen beantwortet. Nach einem gemeinsamen Klassenbild nahm sich der Eishockey-Profi noch Zeit, seinen (neuen) Fans ausgiebig Autogramme zu schreiben.

