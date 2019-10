vor 22 Min.

Einen Punkt gewonnen – oder zwei verloren?

Nach dem A-Klassen-Derby zwischen dem VfR Neuburg II und FC Zell/Bruck tun sich die Akteure zunächst schwer, das 1:1-Remis einzuschätzen. Doch am Ende können beide Mannschaften damit gut leben

Von Dirk Sing

Als Schiedsrichter Manfred Steierl das A-Klassen-Derby zwischen der zweiten Vertretung des VfR Neuburg und FC Zell/Bruck nach 92 Minuten beim Stand von 1:1 beendete, wussten die Akteure beider Teams zunächst nicht so recht, wie sie dieses Unentschieden am besten einschätzen sollten. Während sich die Hausherren darüber ärgern hätten können, dass sie knapp zehn Minuten vor Schluss noch den Ausgleich hinnehmen mussten, drohte bei den Rotweißen in Sachen Einschätzung der eigenen Leistung zweifelsohne das größte Frust-Potenzial. Unter dem Strich konnte jedoch sowohl VfR-Coach Helder Fernandes als auch sein Gegenüber Patrick Schäffer letztlich mit dem einen errungenen Zähler zufrieden sein.

„Klar, wenn man erst in der Schlussphase den 1:1-Ausgleichstreffer erzielt, kann man sicherlich von einem glücklichen Punkt sprechen“, bilanzierte Schäffer, der jedoch freilich auch die andere Seite der Medaille nicht außer Acht lassen wollte: „Gemessen an unserem Potenzial beziehungsweise was wir zu leisten im Stande sind, waren es am Ende schon auch irgendwie zwei verlorene Zähler.“ Was der FC-Spielertrainer mit dem zweiten Teil seiner Aussage meinte: Sein Team tat sich gegen die erfahrene Truppe der Lilaweißen, bei denen Peter Krzyzanowski als „abgezockter“ Abwehrchef fungierte, nahezu während der gesamten 90 Minuten überaus schwer, hochkarätige Möglichkeiten zu kreieren. Hinzu kam, dass die Zell/Brucker ab der 15. Minute auch noch einem Rückstand hinterherlaufen mussten. Nach einer zu kurz abgewehrten Ecke war ausgerechnet Ex-FC’ler Marvin Knott zur Stelle und brachte die Einheimischen in Front.

Was zuvor und auch danach in den VfR-Strafraum segelte, wurde zur sicheren Beute von Maxi Oswald. Die beste Gelegenheit hatte noch Kevin Ebenhöh auf dem Fuß, der jedoch freistehend am stark reagierenden Schlussmann scheiterte. So dauerte es immerhin bis zur 79. Minute, ehe der eingewechselte Florian Barf mit einer bärenstarken Einzelaktion und dem 1:1-Ausgleich dafür sorgte, dass die Schäffer-Truppe auch nach dem mittlerweile elften Spieltag nach wie vor ungeschlagen ist.

„Wenn man die gesamte Partie betrachtet, war es ein gerechtes Remis“, meinte auch Neuburgs Trainer Fernandes, der seine Truppe nach wie vor im Aufbau sieht: „Wir stecken immer noch in den Kinderschuhen. Vom letztjährigen Aufstiegsteam sind fünf Leute übriggeblieben. Zudem hatten wir eigentlich überhaupt keine Vorbereitung. Doch so langsam geht es voran.“

VfR Neuburg II: Oswald, Hikmet, Bakiu, Makalic, Dzinic, Kadic, Tazzoli, P. Krzyzanowski, Precht, Maliqi, Knott (Ljuca, Wychowaniec, Fernandes, Schanz).

FC Zell/Bruck: Kessler, Meitner, Seißler, Lignon, Schäffer, Buttmann, Detter, Ebenhöh, D. Vetter, Chr. Vetter, Müller (Klierl, Rupaner, Oggermüller, Barf).

Themen folgen