vor 34 Min.

Einer kommt, einer geht

Der VfR Neuburg muss in der kommenden Saison auf Ray Bishop verzichten, der zur TSG Untermaxfeld wechseln wird. Dafür wurde ein neuer Torhüter verpflichtet. Am Samstag Gastspiel in Wolfratshausen

Von Dirk Sing

Es war ein Spieltag, auf den die Verantwortlichen und Spieler des VfR Neuburg in den vergangenen Wochen, ja Monaten (umsonst) gehofft hatten. Während man seine eigene Partie gewinnt, stolpert der Tabellenzweite Türkspor Augsburg, um sich den Bayernliga-Aufstiegstraum über den Umweg Relegation doch noch zu erfüllen. Einziges Problem: Mit Ausnahme der 0:1-Niederlage beim designierten Meister TSV Landsberg fuhren die Fuggerstädter einen Sieg nach dem anderen ein, während sich die Lilaweißen selbst zwischendurch eine Schwächephase von vier sieglosen Partien hintereinander leisteten.

Am vergangenen Wochenende war es dann aber so weit: Nachdem die Schützlinge von Trainer Christian Krzyzanowski ihr Heimspiel gegen den FC Kempten nach einer „richtig guten Leistung“ (Krzyzanowski) mit 2:1 gewannen, musste sich Türkspor der zweiten Vertretung des FC Memmingen mit 1:3 geschlagen geben. Ein Ausrutscher, der aus VfR-Sicht jedoch voraussichtlich zu spät kommt. Denn bei zwei noch ausstehenden Partien und sechs Punkten Rückstand (lediglich der direkte Vergleich spricht für Neuburg) müsste fast schon ein Wunder passieren, um am Ende der Punktrunde doch noch auf dem zweiten Platz zu stehen. So sieht es freilich auch Krzyzanowski: „An der Grund-Konstellation hat sich durch die Ergebnisse am vergangenen Wochenende nichts geändert. Ich gehe schon davon aus, dass die Türken den einen noch fehlenden Zähler in den verbleibenden beiden Begegnungen gegen Gilching und Olching noch holen werden.“ Für seine Truppe gehe es deshalb „in erster Linie darum, dass wir die Saison möglichst gut und erfolgreich abschließen und unseren ausgezeichneten dritten Tabellenplatz verteidigen.“

Unabhängig vom jeweiligen Ausgang der Türkspor-Partien geht es für die Lilaweißen deshalb in erster Linie darum, sich auf die eigenen zwei verbleibenden Aufgaben zu konzentrieren – zumal diese es durchaus in sich haben. Bevor es am letzten Spieltag (18. Mai) in der heimischen Sparkassen-Arena möglicherweise zum „Finale“ um den dritten Rang kommt, wartet am Samstag (14 Uhr) mit dem BCF Wolfratshausen ein überaus unangenehmer Gegner. Der Tabellensechzehnte benötigt nach wie vor jeden Zähler, um dem drohenden Abstieg in die Bezirksliga zu entgehen. Erschwerend kommt für die Gäste aus Neuburg noch hinzu, dass sie quasi mit einem Rumpfkader antreten müssen. Da Stürmer Marco Friedl heute heiratet, werden mindestens drei seiner Teamkollegen dort zugegen sein. Ebenfalls auf der Ausfallliste stehen die verletzten Abdel Abou-Khalil und Lucas Labus, während hinter den Einsätzen von Michael Denz und Fabian Heckel (beide angeschlagen) noch Fragezeichen stehen. Überhaupt nicht mehr das VfR-Trikot tragen wird indes Richard Theisz, der sich schon wieder in sein Heimatland Slowakei verabschiedet hat.

Apropos Abschied: Fest steht mittlerweile auch, dass Ray Bishop den VfR Neuburg zum Saisonende verlassen wird. „Diese Entscheidung hat uns schon ziemlich überrascht“, erklärt Krzyzanowski. „Nachdem wir uns sehr um ihn bemüht haben, hat er uns vor einigen Wochen auch seine Zusage für die kommende Spielzeit gegeben. Diese hat er nun aus beruflichen und privaten Gründen wieder zurückgezogen, was unsere Planungen sicherlich nicht erleichtert“, so der Cheftrainer. Dem Vernehmen nach schließt sich der 23-jährige Offensiv-Allrounder dem Kreisklassisten TSG Untermaxfeld an.

Im Gegenzug kann der VfR aber auch einen weiteren Neuzugang vermelden. Vom Kreisligisten DJK Langenmosen wurde der 25-jährige Schlussmann Maximilian Oswald verpflichtet. „Mit Dominik Jozinovic und Maxi, den ich bereits seit einigen Jahren beobachte, sind wir in der neuen Saison auf der Torhüter-Position bestens aufgestellt“, sagt Krzyzanowski.

Mitfahrgelegenheit im Teambus Der VfR Neuburg setzt zur Partie beim BCF Wolfratshausen einen Mannschaftsbus ein. Mitfahrgelegenheit besteht um 10.30 Uhr an der Sparkassen-Arena.

Themen Folgen