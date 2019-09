vor 3 Min.

„Einfach einmal 150 Prozent geben“

TSG Untermaxfeld hofft auf Ende der Misere. Am Sonntag zu Gast in Pöttmes

Von Niklas Golling

Dass man bei einer 0:8-Klatsche der eigenen Mannschaft einmal die Fassung verlieren kann, ist menschlich. So erging es Wolfgang Rückel, dem Trainer der TSG Untermaxfeld, der im Spiel vor zwei Wochen gegen den BC Aichach hinter die Bande geschickt wurde.

„Nach dem neuen Regelwerk des Bayerischen Fußballverbands bedeutet das ein Spiel Sperre“, erklärt Rückel. So stand der 24-jährige Daniel Eisenhofer, der normalerweise als spielender Co-Trainer fungiert, am vergangenen Wochenende das erste Mal als Trainer im Mittelpunkt. Zu einem Sieg beim Cheftrainer-Einstand hat es nicht gereicht. Ganz im Gegenteil: Zu Hause gegen den SV Feldheim gab es eine herbe 0:4-Pleite. Dabei waren die Untermaxfelder laut Eisenhofer nicht ganz so chancenlos, wie es der Endstand aussagt: „Ich finde, dass wir in der ersten Halbzeit ein gutes Spiel gemacht haben. Leider haben wir unsere Torchancen nicht genutzt.“ In der Hinsicht seien die Gäste wesentlich effektiver gewesen. Neben der Niederlage mussten die Mösler einen weitereren Rückschlag hinnehmen. Torwart Sven Litter musste verletzt ausgewechselt werden. Bei einer versuchten Rettungstat vor dem 0:2 kugelte er sich die Schulter aus. Wie lange der Untermaxfelder Stammtorhüter verletzt fehlen wird, weiß Eisenhofer noch nicht genau. Sicher ist einzig, dass Litter für das Auswärtsspiel gegen den noch ungeschlagenen TSV Pöttmes (Sonntag, 15 Uhr) nicht zur Verfügung steht.

Allerdings könnten zwei Rückkehrer für frischen Wind im Angriff sorgen. Ray Bishop ist nach seiner Rotsperre wieder spielberechtigt. Auch Marco Veitinger ist wieder ins Training eingestiegen und könnte eventuell spielen. Eisenhofer: „Die beiden tun uns gut.“

Dass die momentane Misere für Chaos in den Köpfen der Spieler sorgt, denkt Eisenhofer nicht: „Wir haben zwar einige junge, unerfahrene Spieler, aber ich finde, dass wir eine charakterstarke Mannschaft haben. Wir müssen den Bock umwerfen, indem wir statt 100 Prozent einfach mal 150 Prozent geben.“ Ähnlich sieht auch die Devise für den Innenverteidiger am Sonntag aus, wenn Wolfgang Rückel wieder die Führung als Cheftrainer übernimmt: „Wir müssen uns durch kleine Aktionen wieder unser Selbstvertrauen zurückholen und dann sehen, was drin ist.“

Weitere Begegnungen Mit sieben Punkten in den vergangenen drei Spielen hat sich der TSV Burgheim auf Rang vier verbessert. Am Sonntag (15 Uhr) geht es für die Mannschaft von Spielertrainer Mathias Heckel zu Aufsteiger TSV Dasing, der mit fünf Zählern Tabellenplatz zehn belegt. Vorletzter ist derzeit die DJK Langenmosen, die den SV Thierhaupten empfängt.

