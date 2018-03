vor 34 Min.

Einmal Gold und viele weitere Medaillen Lokalsport

Sportler des TSV Neuburg überzeugen bei bayerischer Kurzbahn-Meisterschaft

Von Katharina Feyrer

Bereits zum dritten Mal hat der PSV Eichstätt den Zuschlag zur Ausrichtung der internationalen bayerischen Kurzbahn-Meisterschaft bekommen. Die eintägige Veranstaltung im Polizeibad entwickelte sich zu einer wahren Mammutveranstaltung. Etwa 350 Aktive aus 66 Vereinen Bayerns stellten sich in insgesamt 1223 Einzel- und 154 Staffelstarts ihrer Konkurrenz. Das Team des TSV Neuburg trat mit 16 Athleten an und holte dabei 20 Podestplätze: Einmal Gold, zwölfmal Silber und siebenmal Bronze lautete die beeindruckende Bilanz.

Mit herausragender Leistung stach einmal mehr Andrea Wörle (Altersklasse 40) heraus. Bei vier von fünf Starts erreichte sie einen Platz auf dem Stockerl. Über 100 Meter Lagen wurde Wörle Altersklassenmeisterin. Zu Silber schwamm sie jeweils über 50 m Schmetterling in persönlicher Jahresbestleistung von 0:36,24 Minuten sowie über 100 m Schmetterling in 1:18,95 Minuten. Über 100 m Brust machte sie ihren Medaillensatz komplett. Am Ende stand nach einer Zeit von 1:30,17 Minuten Platz drei.

Auch die beiden Rebele-Geschwister Samantha und René trugen sich in die Liste der Medaillengewinner ein. Samantha, die in der Altersklasse 20 an den Start ging, holte zweimal Silber mit Vereins-Jahresbestleistung über 100 m Lagen und die kurze Brust-Sprintstrecke (50 m). Rang drei erschwamm sie sich über 100 m Freistil in einer Zeit von 1:03,88 Minuten. Ihr Bruder René (Altersklasse 30) holte ebenfalls zweimal Silber über 50 m Brust und 100 m Schmetterling sowie Rang drei über 100 m Brust (1:13,16 Minuten). Jeweils einmal Bronze sicherten sich Christian Bauer (Altersklasse 25) über 100 m Brust mit einem neuen persönlichen Rekord von 1:22,71 Minuten, Katharina Krell (ebenfalls Altersklasse 25) über die kurze Brust-Sprintstrecke (50 m) und Bettina Schiele (Altersklasse 25) über 100 m Brust. Schiele gelang zudem ein neuer persönlicher Rekord von 0:31,67 Minuten über 50 m Freistil.

Die letzte Einzelmedaille sicherte sich Martin Hetzel (Altersklasse 45). Mit einer persönlichen Jahresbestleistung von 0:28,15 Minuten über 50 m Freistil stand der Vizemeistertitel zu Buche. Zudem stellte er zwei neue persönliche Bestmarken über 50 m Schmetterling in 0:31,76 Minuten und 100 m Freistil (1:03,09) auf. Bei Letzterem verfehlte er mit Rang vier nur knapp das Podest.

Ein gelungenes Debüt bei den Masters feierten die beiden Youngster Franziska Faber und Mathias Gah (beide Altersklasse 20) sowie der „Wiedereinsteiger“ Jürgen Dyx (Altersklasse 55). Faber ging in vier Einzel-Entscheidungen an den Start. Über die 100 m Strecken (Lagen, Freistil und Rücken) gelangen ihr dabei jeweils persönliche Jahresbestleistungen. Bei der langen 200-m-Freistil-Strecke schwamm sie sich in einem neuen persönlichen Rekord von 2:38,07 Minuten unter die „Top Ten“. Gah konnte sich bei seinen vier Starts ebenfalls dreimal unter den besten Zehn platzieren. Dabei gelangen ihm zwei neue Bestmarken über 100 m Schmetterling und Freistil. Bei Letzterem blieb er in einer Zeit von 0:59,28 Minuten erstmals unter der magischen Minuten-Grenze. Auch Dyx, der in seiner Jugend bereits aktiver Schwimmer war, konnte nach seinem Wiedereinstieg mit einem Lächeln das Eichstädter Polizeibad verlassen. In allen vier Einzeldisziplinen (100 m Lagen, 50 m und 100 m Freistil sowie 50 m Schmetterling) gelangen ihm prima Platzierungen.

Die übrigen Medaillen sicherten sich die Neuburger in den Staffel-Wettbewerben. Am Ende standen die TSVler fünf Mal auf Rang zwei und einmal auf Rang drei.

Staffel-Ergebnisse im Überblick:

lRang zwei über 4 x 50 m Lagen mixed (Altersklasse 100+): Philipp Baaske, Bettina Schiele, Rene Rebele, Katharina Feyrer

lRang zwei über 4 x 50 m Lagen weiblich (Altersklasse 80+): Katharina Feyrer, Bettina Schiele, Samantha Rebele, Franziska Faber

lRang zwei über 4 x 50 m Freistil weiblich (Altersklasse 80+): Katharina Feyrer, Katharina Krell, Sarah Saibel, Franziska Faber

lRang zwei über 4 x 50 m Lagen männlich (Altersklasse 80+): Maximilian Treß, Benedikt Treß, Mathias Gah, Christian Bauer

lRang zwei über 4 x 50 m Freistil männlich (Altersklasse 80+): Christian Bauer, Benedikt Treß, Philipp Baaske, Maximilian Treß

lRang drei über 4 x 50 m Lagen mixed (Altersklasse 80+): Sarah Saibel, Benedikt Treß, Mathias Gah, Katharina Krell

Themen Folgen