Panther zeigen sich torhungrig

ERC Ingolstadt siegt im Testspiel gegen den dezimierten HC Bozen mit 7:1

Der ERC Ingolstadt hat seine Trainingslagerwoche in Latsch in Südtirol mit einem Kantersieg abgeschlossen. Zum Abschluss des „Vinschgau Cup light“ bezwangen die Panther den HC Bozen Südtirol deutlich mit 7:1 (4:0, 1:1, 2:0). Die Lokalmatadoren waren ersatzgeschwächt angetreten, weil viele ihrer Profis aktuell mit der italienischen Nationalmannschaft bei der Olympia-Qualifikation spielen. Daher halfen die ERC-Goalies Karri Rämö und Jonas Stettmer zwischen den Pfosten der Südtiroler aus. Im Shedden-Team feierte derweil Samuel Soramies sein Debüt in der diesjährigen Vorbereitung.

Bereits nach 3.42 Minuten führte Ingolstadt mit 3:0. Den Anfang machte Mirko Höfflin, der den Puck bereits nach 16 Sekunden erstmals versenkte. Louis-Marc Aubry und Daniel Pietta per Abfälscher erhöhten frühzeitig. Der ERCI dominierte das Geschehen auch weiterhin und sorgte erneut durch Aubry im Powerplay für den 4:0-Pausenstand.

Genauso munter ging es im zweiten Drittel weiter. Enrico Henriquez-Morales erhöhte mit seinem ersten Tor für die Panther auf 5:0 (24.), ehe auch Bozen erstmals für Bewegung auf der Anzeigetafel sorgte. Leonardo Felicetti traf durch die Schoner von Kevin Reich (26.). Die Foxes konnten das Match im Mittelabschnitt ausgeglichener gestalten, auch wenn es ohne weitere Treffer in die zweite Pause ging.

Im Schlussabschnitt stand Stettmer im Bozener Kasten und brachte sich gleich mit einigen starken Saves ein. Überwunden wurde der 19-jährige Goalie dann aber dennoch. Zunächst machte Mat Bodie das halbe Dutzend voll (48.). Anschließend traf Pietta noch in Überzahl zum 7:1-Endstand (51.).

„Bei Bozen haben natürlich viele Spieler gefehlt. Aber davon haben wir uns nicht ablenken lassen. Wir wollten an unseren Automatismen und unserem System arbeiten. Das haben wir gemacht. Auch das Powerplay hat sehr gut funktioniert“, analysierte Panther-Coach Doug Shedden nach der Partie. (nr)