Eishockey

vor 48 Min.

Thomas Greilinger und Timo Pielmeier: Die Wiedervereinigung der Meister-Panther

Plus Thomas Greilinger und Timo Pielmeier gewannen im Jahr 2014 mit dem ERC Ingolstadt die deutsche Meisterschaft. Nachdem der Torjäger bereits 2019 zu seinem Heimatverein Deggendorfer SC zurückgekehrt ist, folgt nun auch der Ex-Nationalgoalie.

Von Dirk Sing

Es ist eine Wiedervereinigung, die zumindest auf den ersten Blick durchaus überraschend kommt. In der Saison 2021/2022 werden Thomas Greilinger (39) und Timo Pielmeier (31), die einst beim ERC Ingolstadt sechs Jahre (2013 bis 2019) lang gemeinsam für den ERC Ingolstadt aufliefen und dort 2014 die deutsche Meisterschaft feierten, wieder zusammen auf dem Eis stehen. In seiner Funktion als Sportlicher Leiter beim Oberligisten Deggendorfer SC lotste Greilinger seinen ehemaligen Teamkollegen zurück in die Heimat. Der ehemalige Panther-Torhüter unterschrieb beim DSC einen Drei-Jahres-Vertrag. Die Neuburger Rundschau hat sich mit dem Duo in Deggendorf zum großen Interview getroffen.

Themen folgen