Elisabeth Braun: Eine aufgeweckte Langschläferin

Plus Elisabeth Braun zählt im Badminton-Team des BSV Neuburg zu den absoluten Leistungsträgern. Die 19-Jährige verrät, welchen Spielstil sie bevorzugt und warum das Schloßfest zum Pflichtprogramm zählt

Trotz ihrer erst 19 Jahre zählt Elisabeth Braun bereits zu den absoluten Leistungsträgern und Aushängeschildern der Badminton-Abteilung des BSV Neuburg. In unserer Serie „NR-Sportskanone“ stellen wir das große Talent auf eine etwas „andere Art und Weise“ vor.

Winter oder Sommer

Braun: „Ich bevorzuge eigentlich den Winter. Auch wenn ich nicht Ski fahre, mag ich einfach den Schnee beziehungsweise Schneeballschlachten. Die ganze Atmosphäre ist einfach schön. Hinzu kommt, dass am 26. Dezember auch noch mein Geburtstag ist (lacht).

Frühaufsteher oder Langschläfer

Braun: „Definitiv Langschläfer! Momentan mache ich meinen Bundes-Freiwilligen-Dienst als Sanitäter hier in Neuburg. Und da gibt es zwei Schichten. Bei der Frühschicht muss ich schon um fünf Uhr aufstehen, was mir alles andere als leicht fällt. Dagegen kann ich bei der Spätschicht schon bis zehn Uhr schlafen. Das ist sehr angenehm.“

Kaffee oder Tee

Braun: „Das hängt derzeit vor allem davon ab, welche Schicht ich habe (lacht). Wenn ich in der Früh raus muss, tendiere ich zum Kaffee, damit ich erst mal richtig wach werde. Tagsüber bevorzuge ich dagegen eher einen guten Früchte-Tee. Mit einem Kräuter-Tee kann ich hingegen nicht so viel anfangen.“

Sekt oder Cocktail

Braun: „Da würde ich mich sicherlich für einen Cocktail entscheiden, zumal meine Freundin das sehr gut beherrscht. Mein Favorit ist dabei ein Piña Colada, wobei jetzt auch nicht zu viel Kokosnuss drin sein sollte.“

Steak oder Salat

Braun: „Schon ein Steak, da es wesentlich mehr Geschmack hat als nur ein Salat. Eine Mischung aus beidem wäre ideal.“

Auto oder Fahrrad

Braun: „Nachdem wir mitten in der Stadt wohnen, unsere Familie aus sechs Leuten besteht und wir nur ein Auto haben, läuft es meistens auf das Fahrrad raus. Wobei das aber auch nicht schlimm ist, da man von uns aus überall gut und schnell hinkommt. Wenn ich mal etwas weiter weg muss, kann ich mir aber das Auto schon ausleihen oder ich schließe mich mit meinen Freunden kurz. Das klappt meistens immer.“

Buch oder Fernsehen

Braun: „Ich bin eigentlich schon jemand, der sehr gerne und viel liest. Mein aktuelles Buch heißt Eragon. Nichtsdestotrotz setze ich mich abends aber auch mit meinen Geschwistern zusammen vor den Fernseher. Momentan überbrücken wir die Ausgangsbeschränkung damit, dass wir uns vor allem ’Star Wars’ anschauen.“

Brandlbad oder Weiher

Braun: „Ich bevorzuge den Weiher, weil dort in der Regel weniger los ist. Da hat man dann seine Ruhe und kann gemeinsam mit seinen Freunden einen schönen Tag verbringen. Meistens sind wir dabei am Schulz-Weiher in der Nähe von Bergheim.“

Schloßfest oder Volksfest

Braun: Ganz klar Schloßfest! Das Feeling dort ist einfach großartig. Ich bin während dieser Zeit jeden Tag in der Altstadt und genieße dort zusammen mit der Familie und Freunden dieses einzigartige Fest. Selbstverständlich haben wir auch eigene Kostüme, die uns alle meine Mama genäht hat.“

Angriff oder Verteidigung

Braun: „Angriff! Mein Spielstil ist daraufhin ausgerichtet, dass ich einerseits gerne kurze Bälle spiele und andererseits oft schmettere. Darüber hinaus möchte ich möglichst schnell den Punkt machen. Nur die Bälle zurückspielen und zu verteidigen wäre nicht mein Ding.“

Einzel oder Doppel

Braun: „Mir macht das Doppel eigentlich mehr Spaß. Einer der Hauptgründe ist dabei sicherlich, dass ich mit meiner Doppel-Partnerin Dana Puljarga bereits seit der dritten Klasse zusammenspiele. Wir kennen uns daher schon in- und auswendig und wissen daher, was die Partnerin gerade macht. Das ist schon ein extrem großer Vorteil.“

Heim- oder Auswärtsspiel

Braun: Ich spiele sehr gerne daheim in der gewohnten Umgebung. Zum einen sind an einem Heimspieltag mehr Akteure aus unserem Team dabei als auswärts. Zum anderen ist es auch schön, vor dem eigenen Publikum zu spielen.“