vor 8 Min.

Engelbert Fischer und Benedikt Öxler siegen

Die Schützenvereine aus Ober- und Untermaxfeld haben ihre Könige geehrt. Auch die Gewinner der Vereinsmeisterschaften werden ausgezeichnet

Die Schützen aus Ober- und Untermaxfeld haben bei einer gemeinsamen Weihnachtsfeier ihre besten Schützen geehrt. Die neuen Könige der Vereine heißen Engelbert Fischer jun. und Benedikt Öxler. Auch bei den Jugendlichen wurden jeweils Wettbewerbe ausgetragen.

Bei den Obermaxfelder Schützen machte die Jugend mit dem Vereinsmeister-Schießen den Anfang. Der erste Platz ging an Chiara Lehmeier. Der zweite Platz ging mit Laura Martin und Fabian Sokyte an zwei Schützen. Sarah Heckmeier wurde Dritter. Bei den Erwachsenen siegte Robert Wenger vor Huber Lehmeier jun. und Verena Bayerle.

Beim König-Schießen war Sarah Heckmeier am stärksten. Sie sicherte sich den Titel von Melanie Meiler. Platz drei ging an Fabian Sokyte. Bei den Erwachsenen drehte sich alles um die Familie Fischer: Die Brezenkette ging an Christopher Fischer, die Wurstkette an Matthias Fischer. Am besten schoss Engelbert Fischer jun., der damit der neue König der Obermaxfelder Schützen ist.

Bei den Untermaxfeldern wurde Elias Ziegler Jugend-Schützenkönig. Die Brezenkette und somit Platz drei bei den Erwachsenen ging an Dominik Dreher, Platz zwei mit der Wurstkette an Connie Dreher. Die Königswürde sicherte sich Benedikt Öxler. (bay)

Themen folgen