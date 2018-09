Enges Rennen an der Tabellenspitze

vor 39 Min.

Während die TSG Untermaxfeld, der SV Echsheim und die SpVgg Joshofen-Bergheim iege einfahren, patzen der FC Rennertshofen und der SV Klingsmoos. Auch der SC Ried bleibt oben dran.

Eng geht es an der Tabellenspitze der Kreisklasse Neuburg zu. Während die SpVgg Joshofen-Bergheim deutlich gewann, ließen der FC Rennertshofen und der SV Klingsmoos federn. Tabellenführer bleibt die TSG Untermaxfeld. Bereits am Freitagabend besiegte der SC Echsheim den SV Straß mit 5:3.

Joshofen – Grasheim 5:0

Einen souveränen und in der Höhe auch verdienten 5:0 Erfolg feierte das Team um das Trainer-Duo Bauer/Zeller. Von Beginn an machte die SpVgg das Spiel und suchte zielstrebig den Weg zum Grasheimer Tor. Während die ersten Versuche durch Bauer und Burghart noch scheiterten, war es Letzterer, der nach acht Minuten zum 1:0 abstaubte. Die Heimelf blieb am Drücker und erhöhte nach einer schönen Freistoß-Variante durch Nico Beßle auf 2:0 (30.). Auch in der zweiten Hälfte blieb die Heimelf spielbestimmend und Tobias Bauer schraubte das Ergebnis in der 52. Minute nach tatkräftiger Mithilfe des Grasheimer Keepers auf 3:0. Derselbe Spieler erhöhte fünf Minuten später sogar auf 4:0. Den krönenden Abschluss des Spiels besorgte in der 71. Minute Johann Guppenberger mit einem sensationell verwandelten direkten Freistoß aus 25 Metern in den Winkel. (spvgg)

Ried – Rohrenfels 1:0

In der ersten Halbzeit dominierte die Heimelf über weite Strecken klar das Geschehen, konnte sich aber nur wenige gute Möglichkeiten erspielen. Nach knapp zehn Minuten scheiterte Marcel Biermeier für den SC Ried im Duell mit dem Rohrenfelser Torhüter. In der 25. Minute blieb Rieds Torjäger Biermeier erneut glücklos. Nach Wiederbeginn war weiterhin der SC Ried die tonangebende Mannschaft. In der 60. Spielminute landete ein Flachschuss von Alberto Rodriguez Fernandez nur knapp neben dem Pfosten. Acht Minuten später ging der SCR nach toller Vorarbeit von Spielertrainer Moritz Bartoschek durch Co-Trainer Alberto Rodriguez Fernandez in Führung. Bis zum Schlusspfiff brachte Ried das Ergebnis relativ sicher über die Zeit. (scr)

Langenm. II – Ehekirchen II 2:2

Matthias Mayr brachte Langenmosen II früh in Führung (8.). Tobias Baierl erhöhte nach genau einer Stunde auf 2:0. Daniel Schölzke verkürzte für die Bezirksliga-Reserve auf 1:2 (75.). In der 87. Minute gelang Manuel Rott noch der 2:2- Ausgleich für Ehekirchen II. (djk)

Rennertsh. – BSV Neuburg 0:0

Nach einer intensiven, teilweise sehr hektischen und zerfahrenen Partie stand am Ende ein gerechtes Unentschieden zu Buche. Den ersten Warnschuss auf das FCR-Tor gab Michael Dünstl ab, dessen Granate aber über den Kasten strich (10.). Nur drei Minuten später hatte Benjamin Kohler eine aussichtsreiche Chance, wobei die Hintermänner der Gäste noch entscheidend störten. Kurz vor der Halbzeit wurde durch Michael Schinz ein gefährlicher Torschuss von Kevin Ebenhöh gerade noch so mit dem Kopf entschärft. Nur vier Minuten nach dem Wechsel bekam der BSV einen Handelfmeter zugesprochen. Michael Dünstl scheiterte zunächst an Torwart Manuel Fieger und setzte anschließend den Nachschuss weit über das Tor. In der 54. Minute musste sich Matthias Hudler ganz lang machen, um einen Schuss von Lukas Ferschl gerade noch um den Pfosten lenken zu können. Drei Minuten vor dem Ende wäre der Dreier für den FCR aber noch machbar gewesen, doch Hudler reagierte erneut bravourös, als Tobias Kruber alleine auf ihn zusteuerte. (abs)

Klingsmoos – Berg im Gau 1:1

In einem eher schwachen Kreisklassenspiel erreichte der SV Klingsmoos nur ein mühevolles Unentschieden. Dabei begann es für die Klingsmooser recht gut, denn schon nach 19 Minuten erzielte Torjäger Matthias Weber nach einem Eckball von Tobias Narr völlig freistehend aus fünf Metern per Kopf die Führung für die Mösler. Glück hatten die Gäste in der 36. Minute, als sich eine weite Flanke von Peter Kramer auf die Latte des Gauer Gehäuses senkte. Danach überlies Klingsmoos den Gästen mehr und mehr das Spielgeschehen. Es dauerte bis zur 44. Minute, bis Berg im Gau zur ersten richtigen Torchance kam. Mit deutlich mehr Elan kamen die Gäste aus der Halbzeitpause. Die Klingsmooser überließen das Spiel jetzt mehr und mehr den Gästen. Die beste Gelegenheit hatten die Gauer in der 66. Minute, als ein Freistoß von Manuel Mayer aus halbrechter Position durch Freund und Feind hindurch flog, jedoch am Tor vorbei strich. In der 86. Minute fiel der mittlerweile verdiente Ausgleich für Berg im Gau. Nach einer zu kurzen Abwehr fasste sich Andreas Knauer aus gut 30 Metern ein Herz und sein Schuss senkte sich über den Klingsmooser Torhüter Kreitmeier zum 1:1-Ausgleich ins lange Eck. (svk)

Holzheim – Untermaxfeld 1:3

Die Gäste gingen in der ersten Minute durch Maximilian Koschig in Führung. Erst nach einer halben Stunde konnte der Gastgeber sich steigern und glich in der 33. Minute durch einen verwandelten Strafstoß von Simon Mayr aus. Nun war der SV Holzheim auf Augenhöhe, erspielte sich Chancen und hatten zweimal die Möglichkeit, noch vor der Halbzeit in Führung zu gehen. In der 51. Minute nutzte die TSG Untermaxfeld eine kurze Unaufmerksamkeit der Holzheimer und ging abermals durch Koschig mit 2:1 in Führung. Der SV Holzheim konnte sich wieder etwas steigern und kurz vor Schluss hatte man die Möglichkeit durch einen Kopfball von Julian Bauer auszugleichen, doch der Ball landete an der Latte. Die Heimmannschaft warf alles nach vorne und so kamen die Untermaxfelder in der letzten Minute nach einem Konter durch Maximilian Neumeier zum 3:1. (svh)

