Entscheidung im Amateurfußball: Fortsetzung der Saison die „fairste Lösung“

Die Fußballsaison wird nach einer Pause bis 31. August fortgesetzt. Die Neuburger Rundschau hat sich bei Spielern in der Region umgehört, wie sie die Situation bewerten.

Von Benjamin Sigmund und Dirk Sing

Eine klare Zustimmung seitens der Vereine gab es für den Vorstands-Vorschlag des Bayerischen Fußball-Verbandes (BFV), die aktuell wegen der Covid-19-Pandemie unterbrochene Spielzeit 2019/20 bis zum 31. August 2020 auszusetzen und danach ab 1. September 2020 – wenn durch staatliche Vorgaben möglich – auf sportlichem Wege zu Ende zu bringen. Demnach stimmten 68,13 Prozent der Klubs, die an der BFV-Abfrage des Meinungsbildes teilgenommen hatten, für „Ja“. In absoluten Zahlen ausgedrückt haben 2178 Vereine für den BFV-Weg votiert, 1019 (31,87 Prozent) sprachen sich dagegen aus.

Jeder am Spielbetrieb in Bayern teilnehmende Klub hatte dabei eine Stimme. Die Abstimmungsbeteiligung lag bei 73,53 Prozent. Aller Voraussicht nach wird der BFV-Vorstand am Mittwochabend zusammenkommen und auch vor dem Hintergrund des Ergebnisses beraten. Die Neuburger Rundschau hat sich bei einigen Spielern und Vereinen in der Region zum Abstimmungsergebnis umgehört.

Rainer Meisinger (VfR Neuburg)

„Für mich ist diese Entscheidung sicherlich nachvollziehbar. Hätte man diese Saison abgebrochen und wäre dann die neue Spielzeit nicht pünktlich gestartet, hätte man quasi zwei Saisons ’zerschossen’. Mit der Fortführung geht es zum jetzigen Zeitpunkt dagegen nur um eine Spielzeit. Ob die Wiederaufnahme dann bereits im September, Oktober oder erst im März oder April erfolgt, ist sportlich betrachtet eher zweitrangig. Ein wichtiger Punkt ist aber definitiv auch der finanzielle Aspekt. Für die Vereine geht es darum, die Phase, in der nicht gespielt wird, zu überbrücken. Hier sind vor allem die Trainer und Spieler gefordert. Gemäß dem Motto ’Keine Leistung, kein Geld’ sollten diese während dieser Zeit auf ihre Bezahlung verzichten. In dieser Ausnahmesituation geht es vor allem auch um die Solidarität.“

Andreas Hutter (SV Straß)

„Hier eine richtige beziehungsweise für alle Seiten perfekte Entscheidung zu treffen, ist nahezu unmöglich. Ich persönlich hätte einen kompletten Cut gemacht, um dann mit der neuen Saison wieder von ganz vorne anzufangen. Dass das jedoch speziell für die Mannschaften, die in ihren Ligen um den Aufstieg kämpfen, bitter gewesen wäre, ist mir schon auch bewusst. Eine Rückkehr auf den Rasen noch in diesem Jahr – sei es im Oktober oder November – kann ich mir definitiv vorstellen. Allerdings lässt sich eine genaue Entwicklung dieser Corona-Krise überhaupt nicht vorhersagen.“

Michael Schmalzl (SC Ried)

„Ich war ja auch in der Entscheidungskommission unserer Abteilung – und wir haben uns eindeutig für eine Fortsetzung der jetzt unterbrochenen Saison ausgesprochen. Auch wenn es uns aufgrund des Tabellenstandes nicht betrifft, da wir im gesicherten Mittelfeld stehen, ist es meiner Meinung nach die fairste Lösung. Ich habe mir zuvor auch das Interview mit Spielleiter Günther Behr in der Neuburger Rundschau durchgelesen und kann ihm in seiner Einschätzung nur zustimmen. Die Hoffnung, dass in diesem Jahr nochmals Fußball gespielt wird, ist natürlich immer vorhanden. Realistisch betrachtet, befürchte ich jedoch, dass es dazu nicht kommen wird. Aktuell steht der Amateurfußball in Sachen Prioritäten sicherlich ganz weit hinten.“

Uli Birkmeir (FC Illdorf)

„In meinen Augen ist es definitiv die fairste Lösung. In diesem Fall werden Auf- und Abstieg auf dem sportlichen Weg entschieden. Aus einem kompletten Abbruch wie beispielsweise in England hätte ich nichts Positives gewinnen können. Interessant wird aber sicherlich die Thematik Spielerwechsel beziehungsweise Jugendspieler. Hier muss man auf alle Fälle noch eine sinnvolle Regelung finden. Letztlich sollte jedes Team die Saison so zu Ende spielen, wie es momentan aufgestellt ist. Ob das noch in diesem Jahr der Fall sein wird, lässt sich kaum vorhersagen. Wenn es tatsächlich wieder losgeht, werden wohl zunächst einmal die Regional- oder Bayernliga beginnen. Erst dann kommen die unteren Klassen dran. Möglicherweise wird es dann ja noch die eine oder andere Partie im Oktober oder November geben.“

Simon Schröttle (FC Ehekirchen)

„Ich finde es sinnvoll, dass die Saison fortgesetzt wird. Bei einem Abbruch oder einer kompletten en Annullierung hätte es keine faire Lösung gegeben. Wie hätten etwa Auf- und Absteiger benannt werden sollen, wenn nicht alle Mannschaften die gleiche Anzahl an Spielen absolviert haben? Beim Thema Spielerwechsel bin ich rechtlich überfragt. Grundsätzlich müsste es vom Verband eine Transfersperre geben und die Verträge automatisch über Ende Juni hinaus verlängert werden. Ich hoffe, dass diese Lösung für alle Beteiligten unproblematisch wäre.“

Jonas Zeller (SpVgg Joshofen-Bergheim)

„Wir haben natürlich auch innerhalb des Vereins diskutiert. Die gewählte Lösung, die Saison irgendwie zu Ende zu spielen, ist aus meiner Sicht die vernünftigste. Auch wenn zum aktuellen Zeitpunkt noch niemand sagen kann, ob es im September weitergehen kann. Ein Abbruch oder eine Annullierung der Spielzeit wäre aus persönlicher Sicht sehr bitter gewesen, weil wir uns als Tabellendritter der Kreisklasse Neuburg im Aufstiegsrennen befinden. Insgesamt wäre bei jeder Entscheidung irgendjemand benachteiligt worden. Spielerwechsel würde ich erst wieder erlauben, wenn die aktuelle Saison zu Ende gespielt ist. Aber dieses Thema ist schwierig, etwa was Trainerwechsel betrifft, die für den Sommer geplant waren.“

Pascal Slowik (BSV Neuburg)

„Eine perfekte Lösung hätte es nicht gegeben, wenn die Saison abgebrochen worden wäre, da man es nie allen Recht machen kann. Daher finde ich es gut, dass die Spielzeit fortgesetzt wird. Jede Mannschaft hat dann die Chance, noch einmal alles zu geben. Wer auf- oder absteigt, wird sportlich gelöst. Spielerwechsel würde ich erst nach der Saison erlauben, selbst wenn sie bis Mai 2021 dauert. Wir befinden uns einfach in einer Ausnahmesituation, die wir hoffentlich nie wieder erleben.“

