vor 20 Min.

Erfolgreiche Generalprobe

Burgheimer ermitteln vor Beginn der Wettkampf-Saison traditionell ihre Vereinsmeister

Von Thomas Bauch

Bevor die Schützen in die Runden-Wettkampfsaison einsteigen, werden bei den Schützenfreuden Burgheim die Vereinsmeister in den Disziplinen Luftgewehr, Luftpistole und Luftpistole aufgelegt ermittelt. Bei insgesamt zwei Termine hatten die Schützen die Gelegenheit, sich daran zu beteiligen. Am Ende nahmen 33 Aktive diese Einladung an und ermittelten ihre Titelträger.

In der Disziplin Luftgewehr war das Rennen hart umkämpft. Am Ende hatte Sportleiterin Simone Kiowski mit 391 Ringen die Nase vorne. Nur zwei Ringe weniger erzielte Johannes Mack und belegte Platz zwei. Dritte wurde Samira Artner (371). In der Disziplin Luftpistole konnte sich Peter Kiowski mit 356 Ringen den Vereinsmeistertitel sichern. Platz zwei ging an Sebastian Hauber (350), während Herbert Brendle mit 344 Ringen auf Rang drei landete.

Spannend ging es dann in der Disziplin Luftpistole aufgelegt zu. Zwischen Platz eins und drei lagen genau 1,8 Ringe. Vereinsmeisterin wurde die Vorjahressiegerin Elfriede Brendle mit 293,4 Ringen, gefolgt von Vitus Förg (292,7) und Herbert Brendle (291,6). Somit fehlen nur noch die Kleinkaliber-Schützen, die ihren Meister jedoch erst zu einem späteren Zeitpunkt ausschießen.

Sportleiterin Simone Kiowski war mit der Beteiligung und den Ergebnissen durchaus zufrieden und wünschte allen Schützen eine erfolgreiche Runden-Wettkampfsaison 2019/2020.

