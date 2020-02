vor 28 Min.

Erfolgreiche Premiere

F-Jugend des TSV Neuburg gewinnt bei ihrer ersten Turnierteilnahme alle Spiele. C-Juniorinnen wehren sich tapfer

Während die weibliche C-Jugend der Handballer des TSV Neuburg eine Niederlage einstecken musste, nahmen die F- und E-Jugend äußerst erfolgreich an Turnieren teil.

Einige Ausfälle musste die Mannschaft von Trainer Udo Kotzur verkraften. Es dauerte etwas, bis sich die Mannschaft fand, aber dann kamen die Neuburger Mädchen immer besser ins Spiel. Insbesondere in der Abwehr um die gute Torhüterin Miriam Rogler boten sie den kräftigen Gegnerinnen durchaus Paroli, ohne natürlich jeden Durchbruch verhindern zu können. Im Angriff spielte die Heimmannschaft sehr mutig und hatte viele Torgelegenheiten, die jedoch – das einzige Manko der Mannschaft – noch zu wenig verwertet werden können. Nach dem Wechsel beim Stand von 4:9 Toren zeigten gerade die noch unerfahreneren Spielerinnen wie Malie Krebs oder Franziska Di Maria, was in ihnen steckt. Die Neuburgerinnen zeigten, angetrieben von der unermüdlichen Theresa Seyßler, die immer zielsicherer wurde, und Eva Gipser, dass sie durchaus ansehnliche Spielzüge abschließen können. Henriette Seebach hatte dabei etwas Pech, als sie nach feinem Zuspiel zweimal nur knapp das Ziel verfehlte.

TSV Neuburg Miriam Rogler (TW), Malie Krebs, Therese Seyßler (6), Marie Gluth, Henriette Seebach (1), Eva Gipser (2), Anna Koch und Franziska Di Maria.

Die Neuburger F-Jugend bestritt in Schrobenhausen ihr erstes Turnier. Aufgrund vieler neuer Trainingsteilnehmer im vergangenen halben Jahr konnte für die Rückrunde sowohl eine E- als auch eine F-Jugend gemeldet werden. Sie machten es besonders gut, konnten sie doch alle vier Spiele ihres Turniers gewinnen.

Die E-Jugend machte es in Scheyern etwas spannender. Nach gewonnenem Match gegen die Gastgeber erreichte das Team dank eines guten Schlussspurts ein 8:8 gegen den MTV Pfaffenhofen. Das Spiel im Anschluss gegen die zweite Pfaffenhofener Mannschaft wurde klar gewonnen. So kehrten auch die „Großen“ ohne Niederlage nach Hause. Bereits am kommenden Wochenende steht für die F-Jugend das nächste Turnier, dieses Mal in Rottenburg, an. (heck)

TSV Neuburg Levi Gehl, Michael Zimmermann, Ludwig Dier, Conrad Rein, Michael Gugel, Felix Heck, Tim Renner, Richard Schillinger, Lorenz Rein, Mica Baumann, Lorenz Müller, Benjamin Maikranz, Kilian Appel, Lukas Stoll, Zacharias Appel, Leopold Scheuermeyer.

