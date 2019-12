vor 5 Min.

Erfolgreiche Schachspieler

SK Neuburg besiegt Weilheim mit 7:1 und bleibt Tabellenführer der Bezirksliga. Auch die „Zweite“ hat den Aufstieg im Visier

Nachdem in der vorhergehenden Runde das Flaggschiff des Schachclub Neuburg nach einem unglücklichen 4:4 gegen den Lokalrivalen MTV Ingolstadt etwas Schlagseite bekam, hat sich die Mannschaft diesmal gegen Weilheim mit 7:1 klar durchgesetzt.

Schnell stand es nach Siegen von Juan Manuel Vaccaroni (Brett 6) und Christian Liesecke (Brett 7) 2:0. Beide Spieler konnten locker Material gewinnen und den vollen Punkt einfahren, wobei es Liesecke gelang, seine weiße Weste von 100 Prozent Punktausbeute zu halten. André Wurzel (2) und Bernhard Gerstner (3) legten nach. Wurzel gewann im Endspiel einen zweiten Bauern und Gerstner reichte eine Mehrqualität aus, sodass die Kontrahenten die Waffen streckten. Mannschaftsführer Wolfgang Sailer (1) oblag es, den Gesamtsieg unter Zeitdruck mit einem Unentschieden zum 4,5:0,5 in unklarer Stellung abzusichern. Klaus Richter (8) und Ralf Seitner (4) erhöhten auf 6,5 Punkte, beide Spieler konnten ihre Mehrfigur in einen sicheren Sieg umwandeln. Die längste Partie des Tages lieferte Daniel Ebenhöch (5) ab. Er konnte seine gewinnträchtige Position im reinen Bauernendspiel nicht nutzen und musste sich nach beiderseitigen Bauernumwandlungen in neue Damen mit einem Remis zufriedengeben. Das 7:1 reichte für das Erklimmen der Tabellenspitze in der Oberbayerischen Bezirksliga aus. Damit kann der Schachklub Neuburg beruhigt in die Weihnachtspause gehen und neue Kräfte für das Jahr 2020 sammeln.

1. SK Neuburg 7:1; 23;9

2. SK Germering 7:1; 22:10

3. MTV Ingolstadt 7:1; 19:13 4. SK Gräfeling 5:3; 18,5:13,5 5. Gautinger SC 5:3; 17,5:14,5 6. Traunstein 4:4; 14,5;17,5 7. Waldkraiburg 3:5; 14,5:17,5 8. SC Moosburg 2:6; 16:16 9. Weilheim II 0:8; 8,5:23,5 10. Moosburg II 0:8; 7,5:24,5

Auch die zweite Mannschaft des SK Neuburg konnte mit einem 7:1 gegen das bisher ungeschlagene Team des Schachclubs Moosburg III glänzen. Ohne Probleme fuhr Bernd Schmidt an Brett 1 seinen vierten Sieg in Folge ein. Günter Löchel musste sich auch diesmal (Brett 3) mit einem Unentschieden zufriedengeben. Nach relativ kurzer Gegenwehr kapitulierte der Gegner von Juan Leon Vaccaroni (7). Trotz guter Stellung und Materialvorteil nahm Paul Direktor (8) das Remisangebot seines Kontrahenten an, das bereits zum Mannschafts-Unentschieden gereicht hat. Matchwinner am 6. Brett war Peter Lautner, der sein Bauernendspiel sicher nach Hause brachte. Kurz danach reichte auch der Gegner von Dennis Müller die Hand zur Aufgabe. Die schönste Partie des Tages hatte Robert Winkler (4) auf dem Brett, nach einem Qualitätsopfer konnte er am gegnerischen Königsflügel so viel Druck erzeugen, dass sein Gegenüber mit jedem Zug seine Stellung verschlechterte und irgendwann völlig entkräftet seine Dame einstellte. Von Anfang an hatte Manfred Mitschka die Oberhand (5), spielte seine Partie fehlerlos zu Ende und errang so den siebten Brettpunkt. Damit spielt die zweite Mannschaft wieder um den Aufstieg in die Kreisliga mit. (wa)

