19.10.2019

Erfolgreicher Heimauftritt

BSV Neuburg triumphiert gegen Pfaffenhofen/Scheyern und München

Von Philipp Kissel

Die Badminton-Mannschaft des BSV Neuburg bestritt in der Parkhalle ihren zweiten Spieltag. Dabei wurden gegen Pfaffenhofen/Scheyern und München zwei Siege eingefahren.

Zu Beginn trat der Gastgeber gegen den 1. BC Pfaffenhofen/Scheyern II an. Im ersten Herren-Doppel überzeugten Martial Vasil/Konstantin Bernhard und holten den ersten Punkt. Markus Bernhut/Thomas Schrap mussten sich hingegen in drei Sätzen geschlagen geben. Das Damen-Doppel Dana Puljarga/Lai Peng Chuah-Artner sicherte den Neuburgern dann den zweiten Zähler. In den Einzeln lief es für den BSV wie am Schnürchen: Vasil, Schrap und Bernhut sorgten mit ihren Siegen für die Vorentscheidung. Nachdem auch das Mixed mit Lisa Braun und Konstantin Bernhard triumphierte, stand unter dem Strich ein 7:1-Erfolg zu Buche.

In der zweiten Begegnung ging es dann gegen den MTV 1879 München. Hier mussten sich die Herren-Doppel Vasil/Bernhut und Bernhard/Streubel knapp geschlagen geben. Das Damen-Doppel konnte aufgrund einer fehlenden Gegnerin nicht stattfinden und wurde somit als Sieg für Braun/Chuah-Artner gewertet. Somit begann die Aufholjagd bei den Einzeln. Vasil brachte seine Mannschaft zunächst auf 2:2 heran. Im zweiten Herren- sowie ersten Dame-Einzel siegten Streubel und Puljarga deutlich und hatten dadurch bereits das Unentschieden in der Tasche. Nachdem Schrap seine Partie abgeben musste, folgte die Entscheidung über Remis oder Sieg letztlich im Mixed. Bernhard/Puljarga agierten jedoch souverän und sicherten dem BSV Neuburg somit den 5:3-Erfolg.

