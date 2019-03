vor 17 Min.

Erheiterungsschützen feiern Elly Kreil

Der Wirtin der Gaststätte Assmann-Kreil wird die Ehrenschützenwürde verliehen. Beim letzten Fritz-Kreil-Gedächtnisschießen in der „alten Heimat“ siegt Wolfgang Hiebel

Von Manfred Dittenhofer

Das Fritz-Kreil-Gedächtnis-Schießen ist auch für die Neuburger Erheiterungsschützen ein ganz besonderer Termin im Kalender. An diesem Tag gedenken die Vereinsmitglieder ihrem 2002 verstorbenen Ehrenschützen und Gastwirt Fritz Kreil. Am 12. März wäre dieser 93 Jahre alt geworden. Dieses Jahr gab es aber zusätzlich zum Gedenken noch etwas zu feiern. Der Wirtin der Gaststätte Assmann-Kreil und damit Gastgeberin der Erheiterungsschützen, Elly Kreil, wurde die Ehrenschützenwürde verliehen.

Seit über 60 Jahren ist Elly Kreil der Schützengesellschaft der Erheiterungsschützen sehr eng verbunden. Das Gasthaus in der Hirschenstraße in Neuburg ist zudem seit über 150 Jahren Heimat des Traditionsvereins. Elly Kreil, die seit einigen Jahren von ihrer Tochter Ros-witha Zach kräftig unterstützt wird, hatte zudem die Fritz-Kreil-Gedächtnis-Schützenscheibe gestiftet, die seit 2003 ausgeschossen wird. Zugleich war es das letzte Fritz-Kreil-Gedächtnisschießen in dem historischen Neuburger Gasthaus. Die Erheiterungsschützen suchen eine neue Vereinsheimat. Denn die Traditionsgaststätte wird, wie bereits berichtet, in wenigen Monaten – zumindest in der jetzigen Form – schließen.

Auf der Fritz-Kreil-Gedächtnis-Schützenscheibe konnte sich diesmal mit einer glatten „Zehn“ Wolfgang Hiebel verewigen. Beim Wettkampf mit dem Luftgewehr lagen am Ende gleich fünf Schützen mit jeweils 48 von 50 möglichen Ringen gleichauf auf Rang eins: Christa Fuchs, Horst Karmann, Karlheinz Grontzki, Karl Fuchs und Wolfgang Hiebel. Das Schießen mit der Luftpistole gewann Dietmar Höpfner mit 163 Ringen vor Karl Fuchs (159 Ringe) und Christa Fuchs (151 Ringe).

Themen Folgen