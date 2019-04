22.04.2019

Erst Jubel, dann Enttäuschung

Sieg und Niederlage für den SV Klingsmoos. SV Echsheim weiter in Lauerstellung

Einen Rückschlag im Aufstiegskampf musste der SV Klingsmoos hinnehmen. Zwei Tage nach dem 4:2-Sieg gegen die SpVgg Joshofen unterlagen die Mösler beim BSV Neuburg mit 2:4.

Klingsmoos – Josh.-Berg. 4:2

Beide Mannschaften gingen von Beginn an ein hohes Tempo und lieferten sich viele enge Zweikämpfe. Die erste gute Möglichkeit hatte die SpVgg durch David Obermaier, der aus guter Position knapp verfehlte (12.). Dann waren die Mösler am Drücker und kamen durch Tobias Narr (21.) und Matthias Weber (23.) zu guten Gelegenheiten. Etwas überraschend fiel auf der Gegenseite das 0:1 durch einen abgefälschten Schuss von Christopher Eichel (27.). Die Fischer-Elf brauchte nicht lange, um sich vom Rückstand zu erholen und kam durch Semir Elezi zu einer weiteren Chance (33.). Der Ausgleich gelang wenig später nach einem schönen Angriff über den linken Flügel, den Tobias Narr mit einem noch leicht abgefälschten Schuss zum 1:1 abschloss (36.).

Nach der Pause nahm das Tempo in der Begegnung sogar noch zu und die laufstarken Gäste hatten eine starke Phase mit zwei guten Chancen. Zunächst verfehlte Spielertrainer Bauer das von Luca Berger gehütete Gehäuse knapp (54.). Wenig später schloss Johann Guppenberger zu schwach ab, sodass der SVK-Torsteher parieren konnte (57.). Der wichtige Führungstreffer gelang Spielertrainer Josef Fischer, der ein schönes Zuspiel zum 2:1 über die Linie drückte (66.). In der Folgezeit boten sich weitere Chancen, die Führung auszubauen. Doch Matthias Weber (75.) und Patrick Krammer (77.) vergaben. Eine kurze Unaufmerksamkeit der Klingsmooser Abwehr nutze dann Tobias Bauer zum 2:2-Ausgleich (79.).

In der spannenden und hektischen Schlussphase rechnete dann kaum noch einer der gut 100 Zuschauer mit einem Treffer. Doch ein langer Ball des kurz zuvor wieder ins Spiel gekommenen Andre Fleury aus halblinker Position senkte sich über Keeper Benzinger hinweg zum umjubelten 3:2-Führungstreffer ins Netz (89.). Den Schlusspunkt setzte einmal mehr Weber mit einem raffinierten Heber aus 20 Metern zum 4:2-Endstand (90.+1). (psie)

Grasheim – Ried 0:0

In einer niveauarmen Partie hatte keine Mannschaft den Sieg verdient. Ein Freistoß von Alberto Rodriguez blieb in der Grasheimer Abwehrmauer hängen. Bester Mann der Gäste war Torwart Dominik Seitz, der nach Flanke von Johannes Blank und einem unglücklichen Rückpass vor dem anstürmenden Florian Tarnick rettete. Durch Sascha Fröhlich und Tarnick hatten die Gastgeber zwar weitere Möglichkeiten, die jedoch keinen Erfolg einbrachten. Innerhalb weniger Minuten in der zweiten Hälfte hatte Sascha Fröhlich zwei hochprozentige Möglichkeiten zur Führung. Zunächst scheiterte er nach Tarnick-Vorlage an Seitz. Kurz darauf setzte er einen Foulelfmeter (Foul von Seitz an Tarnick) an die Querlatte. Die größte Möglichkeit der Gäste war ein Freistoß von Benedikt Brender, der ebenfalls an die Querlatte klatschte. In der Schlussminute setzte Dominik Hausler den Ball knapp über das Gebälk. Die Mösler blieben somit auch im vierten Heimspiel in Folge ohne Sieg und konnten dabei nur drei Punkte erreichen. (wir)

Holzheim – Echsheim 0:3

Die Gäste begannen sehr konzentriert, waren von Anfang an dominant und gingen verdient durch Christoph Sturm in Führung. Die Holzheimer waren jetzt auf der Höhe und konnten sich Chancen erspielen. Patrick Hammerl vergab alleine vor dem Tor. Auch Felipe Gonzales vergab freistehend. Kurz vor der Pause gab es nochmals eine Einschuss-Möglichkeit. Aber Stefan Kühling scheiterte am Echsheimer Keeper. In der zweiten Hälfte mühte sich der Gastgeber weiter, wurde aber gleich in der 47. Minute durch einen Konter, den erneut Sturm abschloss, kalt erwischt. Die cleveren und erfahrenen Echsheimer waren danach einfach einen Tick besser und konnten in der 75. Minute durch Maximilian Hertl noch auf 3:0 erhöhen. (svh)

Straß – Langenmosen II 1:0

Zunächst begann das Match sehr ruhig. Nach einer Viertelstunde hatten beide Teams ihre ersten Chancen. Der SVS durch einen Freistoß von Dieter Deak, der am Kreuzeck vorbeiging, und Langenmosen mit einem Fernschuss von Tobias Baierl, der von Keeper Nicolas Rechner entschärft wurde. Danach hatte Langenmosen mehr vom Geschehen, während der SV Straß nicht wach genug wirkte. Die nächste große Gelegenheit hatte allerdings der SVS durch einen Handelfmeter. Diesen verschoss Spielertrainer Deak jedoch. Auch danach hatte der SVS wenige Möglichkeiten. In der Nachspielzeit der ersten Hälfte fiel schließlich der glückliche Führungstreffer für die Heimmannschaft. Nach einem abgeblockten Freistoß von Simon Straubmeier spielte Julien Pawlak den Ball wieder in die Mitte, wo Andreas Hutter den Fuß noch an den Ball brachte (45.+1). In Hälfte zwei begann der SVS wesentlich druckvoller. Dennoch kam es nur noch zu einer guten Chance durch Philipp König. Die Gäste aus Langemosen hatten in diesem Durchgang ebenfalls nur eine Möglichkeit durch einen Freistoß von Andreas Brumm. (svs)

BSV Neuburg – Klingsmoos 4:2

Klingsmoos wurde seiner Favoritenrolle schnell gerecht und ging bereits in der zwölften Minute durch Spielertrainer Josef Fischer in Führung. Der BSV antwortete in Person von Nils Lahn in der 14. und 15 Minute mit einem Doppelschlag und drehte das Match zu seinen Gunsten. Zwei Minuten vor dem Pausenpfiff hatten die Gäste noch die Möglichkeit zum Ausgleich. Jedoch ging der Schuss von Fischer knapp vorbei. Nach dem Seitenwechsel war der Gastgeber hellwach und erhöhte in der 48. Minute durch Bright Aikhionbare auf 3:1. Die Gäste versuchten nun, mehr Druck aufzubauen, blieben aber immer wieder an der BSV-Abwehr hängen. In der 60. Minute handelte sich ein BSV-Akteur eine unnötige Gelb-Rote Karte ein. Nur eine Minute danach entschied er zurecht auf Foulelfmeter für den SV Klingsmoos. Diesen verwandelte Mathias Weber zum Anschlusstreffer. Nun drohte das Spiel noch zu kippen. Der aufopferungsvoll kämpfende dezimierten BSV-Mannschaft gelang jedoch in der 77. Minute durch Aikhionbare das entscheidende 4:2. (bsv)

Berg im Gau – Ehekirchen II 3:0

Durch zwei Tore von Stefan Bichler (10./55.) und einen Treffer von Philipp Kurzhals (38.) setzte sich der BSV gegen den weiterhin abstiegsbedrohten FC Ehekirchen II letztlich verdient durch. (nr)

