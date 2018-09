Erste Niederlage für Grasheim

vor 20 Min.

Bezirksoberligist verliert 0:3 in Biberbach. SG Feldkirchen/Joshofen holt Remis

Neuburg Die Fußballerinnen des SV Grasheim haben in der Bezirksoberliga ihre erste Niederlage einstecken müssen. Einen Punkt holte die SG Feldkirchen/Bergheim in der Kreisklasse in Horgau.

Bezirksoberliga: SG Biberbach/Erlingen – SV Grasheim 3:0 Die erste Saisonniederlage kassierten die Fußballerinnen des SV Grasheim beim Tabellenführer SG Biberbach/Erlingen. Stark ersatzgeschwächt mussten die Möslerinnen antreten, da kurzfristig Simone Schreier und Lisa Maillinger erkrankt ausfielen und mehrere Spielerinnen angeschlagen ins Spiel gingen. So stellte sich diesmal Jana Uhl zur Verfügung und lief als Sturmspitze auf.

Denkbar ungünstig begann die Partie für die Zach/Bengel-Truppe, denn bereits in der zweiten Minute lag man im Rückstand. Nach einem Freistoß knallte Alena Ebner den Ball unhaltbar in den Torwinkel. Dieser hätte auch noch höher ausfallen können. In letzter Not konnte Katharina Koppold erneut Ebner am Einschuss hindern. SVG-Torhüterin Angelina Fröhlich parierte einen Schuss von Torjägerin Lena Haupt. Danach kamen die Gäste besser ins Spiel. Zweimal scheiterte Anna-Lena Steiniger an der sicheren Torhüterin Nina Haupt im SG-Gehäuse. Kurz vor der Pause ein weiterer Nackenschlag für die Lilaweißen, als ein Freistoß abprallte und erneut Alena Ebner zum 2:0-Halbzeitstand abstaubte. Nach dem Seitenwechsel klärte Angelina Fröhlich erneut gegen die brandgefährliche Alena Ebner. In der Schlussphase fehlte den Gästen auch das Schussglück, als ein Freistoßhammer von Sophia Zach an den Pfosten krachte. Fast im Gegenzug fiel die endgültige Entscheidung, als Michele Perfetto einen Konter eiskalt zum 3:0-Endstand abschloss. (wir)

SV Grasheim Fröhlich, S. Dittenhauser, Seidl (46. Grieser), Bengel, Blank, Zach, Schropp (80. J. Mergel), M. Dittenhauser (46. Bauch), Koppold Steiniger, Uhl.

Kreisklasse: FC Horgau – SG Feldkirchen/Joshofen-Bergheim 1:1 In einer zweikampfbetonten Partie gab es am Ende keinen Sieger. Hatte die Heimmannschaft in der ersten Halbzeit leichte Vorteile, waren es die Gäste, die in der zweiten Spielhälfte klar mehr Spielanteile hatten. Durch eine Unachtsamkeit ging Horgau in der 20. Minute durch Jasmin Hartmann in Führung. Nach der Pause wurden von den Gästen gute Tormöglichkeiten entweder nicht konsequent zu Ende gespielt oder der entscheidende Pass kam nicht an. In der 69. Minute traf Sandra Habermeier nur den Pfosten und drei Minuten später scheiterte Julia Straubmeier aussichtsreich an der Horgauer Torfrau. In der 86. Minute gelang Sandra Habermeier nach einem Freistoß von Ingrid Leidl doch noch der längst verdiente Ausgleich. (nest)

