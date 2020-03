10.03.2020

„Erste“ macht kurzen Prozess

BSV Neuburg kommt gegen Möckenlohe/Pietenfeld zu einem klaren Erfolg. Dagegen muss sich die zweite Mannschaft wohl mit dem Abstieg anfreunden

Von Michael Jungwirth

Einen deutlichen Sieg fuhr die erste Tischtennis-Herrenmannschaft des BSV Neuburg im Heimspiel gegen Möckenlohe/Pietenfeld ein. Dagegen muss sich die „Zweite“ nach einer weiteren Niederlage wohl mit dem Abstieg anfreunden.

lBezirksklasse A, Herren: BSV Neuburg – TTSG Möckenlohe/Pietenfeld II 9:2: Eine schnelle Niederlage hatte die erste Mannschaft des BSV Neuburg befürchtet, zumal man mit drei Ersatzleuten antrat. Das Spiel war dann tatsächlich schnell beendet – allerdings mit einem Sieg für die Neuburger! Die Gäste kamen nur zu fünft. Darunter befand sich nur eine Stammkraft der eigentlichen Truppe. Markus Niederhofer, Michael Jungwirth, Franz Mittl, Antje Rödel, Manuel Knörzer und Labeat Dobraj hatten somit leichtes Spiel. Ein geschenktes Doppel und ein Sieg durch Niederhofer/Jungwirth brachte die „Erste“ gleich in Führung. Nach Punkteteilung im vorderen Paarkreuz gelang es den Gästen im ersten Durchgang nicht, eine Partie zu gewinnen. Neuburg ging mit einer komfortablen 7:2-Führung in die zweite Runde. Niederhofer holte den achten Zähler, während Jungwirth in einem knappen Fünf-Satz-Match durch seinen zweiten Einzelsieg den Sack zumachte.

lBezirksklasse B, Herren: DJK Schönfeld II – BSV Neuburg II 9:1: Eine hohe Niederlage erlitten Antje Rödel, Andrea Bogenberger, Arthur Ruck, Ingo Wellmann, Wilfried Donnabauer und Colin Uhlich in Schönfeld. Nach den Doppeln lag die „Zweite“ erneut bereits mit 0:3 zurück. In den folgenden Einzeln gelang es nur Rödel, ein Match zu gewinnen. Die „Zweite“ kann damit die Abstiegsränge nicht mehr verlassen und wird nächstes Jahr wohl eine Liga tiefer spielen.

lBezirksklasse D, Herren: FC Gerolfing IV – BSV Neuburg III 6:8: In der Hinrunde trennten sich beide Mannschaften mit einem 7:7-Remis. Auch diesmal gab es eine spannende Begegnung. Die Neuburger (Torsten Wunderlich, Jutta Lautenbach, Herbert Spielvogel und Manfred Kirr) erwischten dabei den besseren Start und gewannen beide Doppel. Im ersten Einzeldurchgang waren dafür die Gastgeber besser und glichen zum 3:3 aus. Danach verlief die Partie zunächst sehr ausgeglichen. Nach Punkteteilung in beiden Paarkreuzen stand es vor dem letzten Durchgang 5:5. Wunderlich und Lautenbach punkteten erwartungsgemäß gegen die schwächeren Gegner, Kirr bezwang überraschend die Nummer zwei der Gäste. Die „Dritte“ holte damit am Ende zwei Auswärtspunkte.

lBezirksliga, Jungen: BSV Neuburg – PSV Eichstätt 2:8: Gegen Eichstätt hatten Labeat Dobraj, Alexander Bauer, Noah Fuchs und Jakob Sens das Nachsehen. Nach den Doppeln stand es 1:1, ehe Dobraj sein erstes Einzel gewann. Danach lief aber gar nichts mehr zusammen. Eichstätt holte sechs Spiele in Folge und fuhr mit zwei Punkten nach Hause.

lBezirksklasse B, Jungen: BSV Neuburg II – TSV Großmehring 6:4: Ein knappes Spiel gegen den TSV Großmehring gewannen Pavel Calin Sauciuc, Hagen Paul-Gottschalk, Jakob Sens und Janis Bräutigam. Nach Punkteteilung in den Doppeln erwischten zunächst die Gäste den besseren Start und zogen auf 3:1 davon. Drei Siege in Folge durch Sens, Bräutigam und Saucius brachten die Neuburger aber in Front. Auch im zweiten Einzeldurchgang waren Sens und Bräutigam nicht zu schlagen. Ihre beiden weiteren Erfolge brachten der zweiten Jungenmannschaft des BSV Neuburg den 6:4-Endstand.

Themen folgen