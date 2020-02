18.02.2020

Erster Saisonsieg ist perfekt

Herren des TSV Neuburg bezwingen den TSV Aichach II mit 65:41. Im Schlussabschnitt können vor allem die Nachwuchs-Kräfte Spielpraxis sammeln

Erleichterung und Freude im Lager der Basketball-Herren des TSV Neuburg. Mit dem 65:41-Erfolg im Heimspiel gegen die zweite Vertretung des TSV Aichach konnte der ersehnte erste Saisonsieg eingefahren werden.

lBezirksklasse Nord, Herren: TSV Neuburg – TSV Aichach II 65:41: Die Veränderungen der vergangenen Wochen (unter anderem hatte der bisherige Trainer Markus Graef sein Amt niedergelegt/wir berichteten) sorgten zwar für eine gewisse Aufbruchstimmung. Viele Baustellen blieben aber dennoch offen. Möglicherweise kann nun ein positives Ergebnis weiter Auftrieb geben. Die Baskets gingen mit der Einstellung in die Partie, den Ball möglichst lange laufenzulassen und sich nicht in schnelle Wurfentscheidungen drängen zu lassen. Und genau dies gelang von der ersten Minute an. Mit Ruhe und Übersicht wurde der Ball nach vorne getragen und der Abschluss mit Bedacht gesucht. Bereits nach dem ersten Viertel waren die Neuburger mit 18:7 davongezogen. Einzig die Distanzschützen der Aichacher hielten den Gegner noch in dieser Partie.

Als im zweiten Viertel zunächst viel gewechselt wurde, kam Aichach zwischenzeitlich noch einmal auf zehn Punkte heran. Zu mehr reichte es für die Gäste aber nicht, da bei den Hausherren im dritten Viertel die Ruhe wieder zurückkehrte und sie ihren Vorsprung auf 20 Zähler ausbauen konnten. Mit dem deutlichen Vorsprung im Rücken sammelten nun auch die zahlreichen Jugendlichen im Neuburger Team wichtige Spielpraxis. (esch)

TSV Neuburg: Johannes Ried (15 Pkt), Benjamin Grossin (13), Thomas Slowik (10), Thomas Reimer (8), Philipp Meier (8), Holger Friedrich (6), Florian Henle (3), Viktor Wiedemann (2), Christian Eschner, Johann Leidl, Le Ann Nguyen.

