vor 8 Min.

Erster Sieg für den Aufsteiger

Herren 50 des TC Burgheim besiegen TC Wemding mit 5:4. Die Entscheidung fällt in spannenden Doppeln

Burgheim In einem vorgezogenen Spiel in der Bezirksklasse 2 trafen die Herren 50 des TC Burgheim auf Wemding. Im Vorjahr noch verloren, wollten die Tennisspieler Revanche. Und die gelang in einem wahren Krimi. Es begann aber alles andere als erfolgversprechend. Franz Hermann musste in den Match-Tie-Break und hatte das schlechtere Ende für sich. Souverän der Auftritt von Kapitän Sepp Diepold, der seinem Gegner keine Chance ließ. Pech dann für Hebbi Fleischmann, der sich in Satz eins eine Verletzung zuzog und aufgeben musste. Die Spiele der zweiten Runde mussten den Umschwung bringen. Robbi Hiesinger machte mit seinem Kontrahenten kurzen Prozess. Aber dann begann die Dramatik des Spiels. Tom Maier und Roman Wagner überzeugten jeweils im ersten Satz, verloren dann überraschend den zweiten. Maier spielte einen überragenden Match-Tie-Break, während Wagner das Glück nicht hold war.

So mussten die Doppel die Entscheidung bringen. Maier/Wagner und Hermann/Hiesinger begannen furios, während Diepold/Philipp Lenz Satz eins abgeben mussten. Für die erstmalige Burgheimer Führung sorgten Maier/Wagner, die den Tie-Break in Satz zwei für sich verbuchen konnten. Hermann Hiesinger gaben Satz zwei ab und hatten auch im Match-Tie-Break nicht das berühmte Quäntchen Glück. Diepold/Lenz fighteten sich aber ins Match zurück. So musste auch hier der Match-Tie-Break die Entscheidung – auch über den Gesamtsieg – bringen. Und da hatte das Burgheimer Duo die Nase vorn. Damit hat der Aufsteiger die ersten Punkte der Saison eingefahren. (höku)

Ergebnisse Maier 6:3, 3:6, 10:4; Hermann 7:6, 0:6, 6:10; Wagner 6:4, 2:6, 7:10; Diepold 6:3, 6:2; Hiesinger 6:2, 6:1; Fleischmann 2:6, w.o.; Maier/Wagner 6:3, 7:6; Hermann/Hiesinger 6:2, 1:6, 9:11; Diepold/Lenz 2:6, 6:3, 11:9.

