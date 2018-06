vor 39 Min.

Erwartungen übertroffen Lokalsport

TSV Neuburg trumpft bei deutscher Meisterschaft auf und landet unerwartet viermal auf dem Podest. Sogar Silber springt heraus

Von Katharina Feyrer

Das Schwimmteam des TSV Neuburg ist bei der 50. Deutschen Meisterschaft der Masters über die kurzen Strecken in Osnabrück an den Start gegangen. An diesem hochkarätigen Wettkampf auf nationaler Ebene nahmen 256 Vereine aus ganz Deutschland teil. 926 Aktive absolvierten an drei Wettkampftagen insgesamt 2384 Einzelstarts und 417 Staffelstarts.

Unter ihnen auch ein achtköpfiges Team aus Neuburg, welches hochmotiviert und mit der Unterstützung von Trainerin Petra Rebele in sechs Einzelentscheidungen und 16 Staffeln an den Start ging. Alle Neuburger konnten die lange Heimreise als stolze Medaillengewinner antreten. Die vier Jungs und vier Mädels erschwammen sich einen Vizemeistertitel und dreimal Bronze.

Den ersten Einzelstart absolvierte Andrea Wörle (Altersklasse 40). Sie ging über die 200m Lagen Strecke an den Start und sicherte sich in einer Zeit von 2:58,83 Minuten den siebten Platz. Ebenfalls über 200m Lagen holte Philipp Baaske (AK 20) mit einer Zeit von 2:36,02 Minuten Platz 15. Franziska Faber (AK 20) feierte einen gelungenen Einstand bei ihrer ersten deutschen Masters- Meisterschaft. In einer persönlichen Jahresbestleistung von 1:25,38 Minuten über 100m Rücken landete sie in einem starken Teilnehmerfeld auf Platz 19. Mit genauso starker Konkurrenz hatten auch Samantha Rebele und Mathias Gah (beide AK 20) zu kämpfen. Beide gingen über die Sprintstrecken an den Start. Gah sicherte sich in Vereinsjahresbestleistung von 0:28,49 Minuten über 50m Schmetterling Rang 25. Samantha Rebele gelang über 50m Brust in einer Zeit von 0:36,97 Minuten sogar der Sprung unter die Top 10. Über 50m Freistil landete sie nach 0:29,62 Minuten auf Rang 21 ihrer Altersklasse.

Dass sich das harte Training der vergangenen Wochen auszahlte, wurde vor allem in den Staffelentscheidungen deutlich. Ein Teil bereitete sich, wie jährlich üblich, im Trainingslager in Misano (Italien) unter der Regie von Manfred Schiele vor. Die Daheimgebliebenen trainierten derweil unter Petra Rebele und Maren Adler im heimischen Freibad, um sich an die lange Bahn zu gewöhnen.

Durch eine ausgeglichene Mannschaftsleistung erreichte die 4x100m Freistil mix Staffel (AK 160+) in der Besetzung Martin Hetzel, Christian Rebele, Andrea Wörle und Samantha Rebele überraschend Platz drei. Mit einer Zeit von 4:43,35 Minuten wurde ein neuer Rekord aufgestellt.

Zudem holte die Männerstaffel über 4x50m Lagen in einer Vereinsjahresbestleistung von 2:12,35 Minuten die Bronzemedaille. Dabei sprangen Philipp Baaske (Rücken), Christian Rebele (Brust), Mathias Gah (Schmetterling) und Martin Hetzel (Kraul) ins Wasser. Ihre Leistung krönten die vier Herren mit dem Gewinn des Vizemeistertitels über 4x100m Freistil (AK120+) in einer Zeit von 4:30,53 Minuten. Rang drei sicherten sich auch die Damen des TSV Neuburg über 4x50m Lagen (AK 100+) in Vereinsjahresbestleistung von 2:28,70 Minuten. In der Staffel schwammen Katharina Feyrer (Rücken), Samantha Rebele (Brust), Andrea Wörle (Schmetterling) und Franziska Faber (Kraul).

Rang 5 über 4x50m Lagen mix (AK 80+) Phlipp Baaske, Samantha Rebele, Mathias Gah und Katharina Feyrer;Rang 9 über 4x50m Freistil mix (AK 80+) Mathias Gah, Franziska Faber, Samantha Rebele und Philipp Baaske;Rang 7 über 4x100m Freistil mix (AK 80+) Mathias Gah, Franziska Faber, Katharina Feyrer und Philipp Baaske;Rang 9 über 4x50m Lagen mix (AK 160+) Franziska Faber, Christian Rebele, Martin Hetzel und Andrea Wörle;Rang 7 über 4x50m Freistil mix (AK160+) Martin Hetzel, Katharina Feyrer, Andrea Wörle und Christian Rebele;Rang 4 über 4x50m Freistil weiblich (AK 100+) Samantha Rebele, Katharina Feyrer, Andrea Wörle und Franziska Faber;Rang 4 über 4x100m Freistil w. (AK 100+) Samantha Rebele, Andrea Wörle, Katharina Feyrer und Franziska Faber;Rang 5 über 4x50m Brust weiblich (AK 100+)Samantha Rebele, Franziska Faber, Katharina Feyrer, und Andrea Wörle;Rang 5 über 4x100m Lagen weiblich (AK 100+) Katharina Feyrer, Samantha Rebele, Andrea Wörle und Franziska Faber;Rang 5 über 4x50m Freistil männlich (AK 120+) Christian Rebele, Mathias Gah, Philipp Baaske und Martin Hetzel;Rang 5 über 4x50m Brust männlich (AK 120+) Christian Rebele, Martin Hetzel, Philipp Baaske und Mathias Gah;Rang 5 über 4x100m Lagen männlich (AK 120+): Philipp Baaske, Christian Rebele, Mathias Gah und Martin Hetzel

