Es „schrödert“ beim VfR Neuburg

Nach Dominik Schröder kommt zur neuen Saison auch Bruder Ralf vom VfB Eichstätt. A-Klassen-Spitzenspiel zwischen Sinning und Illdorf.

Von Dirk Sing

Am Mittwoch, dem „Tag der Arbeit“, müssen einige Fußball-Teams aus der Region ranklotzen. Während der VfR Neuburg in der Landesliga Südwest seine Nachholpartie beim SC Oberweikertshofen austrägt, steht auch von der Kreis- bis zur B-Klasse Neuburg jeweils eine Partie auf dem Programm. Nachfolgend eine Übersicht:

Landesliga Südwest

Die 1:4-Niederlage beim Spitzenreiter und Fast-Aufsteiger TSV Landsberg war – zumindest sportlich – bei den Lilaweißen schnell abgehakt. „Wir haben 60 Minuten lang richtig gut mitgehalten und sind sogar in Führung gegangen. Doch drei individuelle Fehler innerhalb von fünf Minuten haben uns schließlich auf die Verliererstraße gebracht“, so VfR-Trainer Christian Krzyzanowski und fügt hinzu: „Ein Gegner, der über eine derartige individuelle Qualität verfügt, nutzt so etwas einfach gnadenlos aus. Das ist und war der Hauptunterschied.“ Dass seine Mannschaft in den vergangenen drei Begegnungen sieglos blieb beziehungsweise dabei zuletzt zwei Niederlagen einstecken musste, sieht Krzyzanowski indes als „keinen Beinbruch“ an: „Man muss dem Team vielmehr ein großes Kompliment für eine bislang herausragende Saison aussprechen. Den momentanen starken Tabellenplatz haben sich die Jungs redlich verdient.“

Drei weitere Punkte auf das Habenkonto sollen bereits am morgigen Mittwoch (17.30 Uhr) landen, wenn die Lilaweißen beim abgeschlagenen Schlusslicht und designierten Absteiger SC Oberweikershofen gastieren – auch wenn die derzeitige Personalsituation mehr als angespannt ist. Neben den verletzten Fabian Heckel, Lucas Labus, Ray Bishop und Abdel Abou-Khalil sowie dem privat verhinderten Marco Bader steht auch hinter den Einsätzen der angeschlagenen Marco Friedl und Matthias Riedelsheimer (beide Oberschenkel-Probleme) ein Fragezeichen. Definitiv nicht dabeisein wird auch Sebastian Habermeyer. Der Kapitän sah am Samstag im Spitzenspiel beim TSV Landsberg in der Nachspielzeit die Rote Karte. „Nachdem ich mit mittlerweile die Szene im Internet angeschaut habe, muss ich sagen, dass dieser Platzverweis schlichtweg ein Witz war“, sagt Krzyzanowski, der davon ausgeht, „dass uns Seppi kurzfristig wieder zur Verfügung stehen wird.“

Ungeachtet der verbleibenden vier Begegnungen in dieser Spielzeit laufen beim VfR Neuburg im Hintergrund die Planungen für die Saison 2019/2020 weiter auf Hochtouren. Wie Krzyzanowski gegenüber der Neuburger Rundschau bestätigte, konnte mit dem 22-jährigen Ralf Schröder nun ein weiterer Hochkaräter verpflichtet werden. „Nach zahlreichen Gesprächen, die Roland Portune und ich mit Ralf geführt haben, freuen wir uns natürlich sehr, dass er sich für ein Engagement bei uns entschieden hat“, meint der Neuburger Übungsleiter. Der Bruder von Dominik Schröder, der seit dieser Saison das Trikot der Lilaweißen trägt, steht bislang noch beim Regionalligisten VfB Eichstätt unter Vertrag, bei dem er in dieser Spielzeit 14 Mal zum Einsatz kam. Im Nachwuchs schnürte Ralf Schröder, der als Innen- und Außenverteidiger eingesetzt werden kann, nicht nur für den FC Bayern München, sondern auch die deutsche U15-Nationalmannschaft die Schuhe. „Nachdem uns bekanntlich einige Akteure von sich aus zum Ende dieser Punktrunde verlassen werden, mussten wir auf dieser Position nochmals tätig werden. Und mit Ralf ist uns das in hochklassiger Art und Weise auch gelungen“, erklärt Krzyzanowski.

Kreisklasse Neuburg

„Verlieren verboten“ heißt es am Mittwoch (15 Uhr) für den SV Klingsmoos, wenn die Mösler weiter von der Meisterschaft in der Kreisklasse Neuburg träumen wollen. „Ganz klar, wenn wir unsere Auswärtspartie in Ried nicht gewinnen, wäre der Sieg gegen den Spitzenreiter TSG Untermaxfeld am vergangenen Wochenende absolut wertlos“, weiß SVK-Coach Josef Fischer und schiebt sogar hinterher: „In diesem Fall hätten wir die Meisterschaft auch nicht verdient.“ Gastgeber SC Ried kam zuletzt gegen den SV Holzheim (3:1) zu seinem ersten „Dreier“ im Jahr 2019.

A-Klasse Neuburg

Lange Zeit sah es in der A-Klasse Neuburg nach einem Zweikampf zwischen dem SV Wagenhofen und FC Illdorf um die Plätze eins und zwei aus. Nachdem der FCI jedoch eine Schwächephase erwischte, schob sich mittlerweile der SV Sinning an der Meier-Truppe vorbei auf Rang zwei. Am morgigen Mittwoch (15 Uhr) kommt es nun auf dem SVS-Sportgelände zum direkten Duell zwischen Sinning und Illdorf. Mit einem Sieg würde das Sommer-Team seinen Vorsprung auf vier Zähler ausbauen und einen möglicherweise vorentscheidenden Schritt in Richtung „Top Zwei“ gemacht. Und am 12. Mai geht es dann auch noch zum Spitzenreiter SV Wagenhofen.

B-Klasse Neuburg

Im einzigen Match der B-Klasse Neuburg erwartet morgen (15 Uhr) der Tabellenneunte SV Ludwigmoos die zweite Garde des BSV Berg im Gau (12.).

