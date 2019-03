vor 23 Min.

„Es wird ein harter, steiniger Weg“

Der SV Karlshuld startet in die Restsaison. Klares Ziel ist der Aufstieg

Gut gerüstet startet der SV Karlshuld in der Kreisklasse Donau/Isar 2 am morgigen Sonntag um 15 Uhr bei der Spvgg. Langenbruck in die restlichen Rückrundenspiele.

Die Mösler überwinterten an der Tabellenspitze und die gilt es gegen die abstiegsgefährdete Spielvereinigung zu verteidigen. „Klar haben wir uns zum Ziel gesetzt, den sofortigen Wiederaufstieg in die Kreisliga zu schaffen, doch es wird ein harter, steiniger Weg. Wer glaubt, es wird ein Selbstläufer, der ist auf dem Holzweg,“ hebt SVK-Trainer Naz Seitle warnend den Finger und ergänzte, dass sich seine Mannschaft, wie in der Hinrunde keine drei Niederlagen in Folge leisten dürfe. „Sonst kann man den Aufstieg abschreiben“, so der 65-Jährige. Denn der härteste Verfolger, der SV Hundszell, der nur drei Zähler Rückstand auf die Grünhemden hat, wird nicht lockerlassen, warnt Seitle seine Akteure, ja nicht nachlässig zu werden. Obwohl die Generalprobe gegen den Kreisklassisten TSV Hohenwart mit einen 6:2-Sieg geglückt ist, ist sich Seitle noch nicht ganz sicher, wo seine Mannschaft genau steht. Mit Neuzugang Mariusz Suszko habe man nicht nur an viel Qualität in der Offensive gewonnen, sondern auch einen Spieler, der die Mannschaft führen kann. Wegweisend für die Restrunde werde das Match gegen die SpVgg Langenbruck werden, sagt Seitle, der die Hallertauer eigentlich weiter vorne in der Tabelle eingeschätzt hatte. In der Winterpause habe sich Langenbruck erheblich verstärkt, um den Klassenerhalt zu sichern.

Der Abstieg der Reserve des SV Karlshuld dürfte bereits besiegelt sein, da sie mit Abstand das Tabellenende ziert. Die Truppe gastiert am Sonntag (15 Uhr) beim Dritten Menning. (rolg)

