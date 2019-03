vor 17 Min.

Eubel übernimmt von Kalkowski

Fußball-Abteilungsleiter des BSV Neuburg gibt nach 14 Jahren sein Amt ab. Die Mitglieder verabschieden ihren ehemaligen „Chef“ mit stehenden Ovationen

Von Heinz Ehrlich

Bei der Hauptversammlung der Fußball-Abteilung des BSV Neuburg wurde eine neue Führungsmannschaft gewählt. Jörg Kalkowski, der das Amt des Abteilungsleiters 14 Jahre lang ausübte, gab die Führung an seinen Nachfolger Andreas Eubel ab.

In seinem letzten „Jahresbericht“ zeigte Kalkowski noch einmal in einem Rückblick die Höhepunkte seiner Amtszeit auf. Nach den Berichten des Jugendleiters und des Kassier wurden Kalkowski und der ebenfalls scheidende Kassier Mathias Henkel (zeichnete acht Jahre vorbildlich für die Abteilungsfinanzen verantwortlich) für ihre langjährigen Tätigkeiten in der Abteilung geehrt und mit minutenlangen „Standing Ovations“ verabschiedet.

Die 2. Vorsitzende des Gesamtvereins, Renate Höfler, übernahm danach zusammen mit dem stellvertretenden Wahlleiter Friedrich Höche, der auch das Wahl-Protokoll erstellte, die Wahlleitung. Alle Personen, die sich für die neu zu wählenden Ämter zur Verfügung stellten, wurden von den anwesenden BSV-Mitgliedern einstimmig gewählt.

Höfler bedankte sich bei Kalkowski für die lange Amtszeit, in der er immer das „Wohl der Abteilung und des Vereins in den Vordergrund stellte“. Der neue Abteilungsleiter Andreas Eubel informierte die Versammlung über die anstehenden Projekte und wünschte allen Mitstreitern seiner Mannschaft für die nächsten beiden Jahre viel Erfolg bei den anstehenden Aufgaben.

