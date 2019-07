vor 29 Min.

FC Ehekirchen: Mit den „jungen Wilden“ zum Klassenerhalt?

Verstärken den FC Ehekirchen in der Landesliga: Rückkehrer Florian Wenger (links) und Youngster Gabriel Hasenbichler (rechts).

Aufsteiger setzt bei seinen Neuzugängen neben Rückkehrer Florian Wenger auf entwicklungsfähige Kräfte

Von Dirk Sing

Ebenfalls am Samstag (17.30 Uhr) geht es für den Bezirksliga-Meister und Landesliga-Aufsteiger FC Ehekirchen erstmals in dieser Saison um Punkte. Zu Gast in der Elektro-Schmaus-Arena ist dabei der FC Memmingen II.

Personal

Nachdem erfahrene und hochklassige Neuzugänge für den FC Ehekirchen finanziell schlichtweg nicht zu stemmen sind (der eine oder andere Kandidat sprang speziell aus diesem Grund ab), setzte der Aufsteiger bei seinen Verpflichtungen vor allem auf junge und entwicklungsfähige Spieler, die sich in der Landesliga beweisen wollen. Der ehemalige Zell/Brucker Niklas Goldmann (U19 SV Manching) soll sich mit Simon Lenk einen Zweikampf um den Platz im Gehäuse liefern. Ebenfalls ins Anforderungs-Profil passen Lucas Labus (VfR Neuburg), Jakob Schaller und Gabriel Hasenbichler (beide JFG Neuburg) sowie der erfahrene „Rückkehrer“ Florian Wenger (DJK Langenmosen). Nicht mehr im FCE-Kader stehen hingegen Fabian Scharbatke (VfR Neuburg), Johannes Kranner (SV Holzheim) und Lukas Ziegler (TSV Pöttmes). Ein dickes Fragezeichen gibt es hinter dem letztjährigen Spielercoach Michael Panknin. Wenn es sein „Erstjob“ als Co-Trainer beim Regionalligisten VfB Eichstätt zulässt und er mindestens einmal pro Woche mit dem Team trainiert, wird er auch weiterhin als Spieler auflaufen.

Vorbereitung

Nicht nur die Ergebnisse, auch die gezeigten Leistungen in den sechs Testpartien konnten sich wahrlich sehen lassen. Nach der 1:3-Niederlage zum Auftakt beim Bayernligisten TSV Schwabmünchen, als man nur elf Akteure aus dem Kader der ersten Mannschaft an Bord hatte, sprangen in den darauffolgenden Begegnungen ausschließlich Siege heraus. Dem 3:1 gegen den VfB Eichstätt II ließ der Landesliga-Neuling weitere Erfolge gegen den SV Manching (4:0), TV Aiglsbach (6:2), SV Feldheim (6:1) und Schwaben Augsburg (2:0) folgen. Der Auftritt beim Toto-Pokal-Blitzturnier in Neuburg, den man letztlich als Dritter abschloss, ist trotz des 2:1-Sieges gegen den gastgebenden VfR aufgrund der Tatsache, dass man eine gemischte Truppe ins Rennen schickte, eher zu vernachlässigen.

Trainer

Nach der endlosen Hängepartie mit Ex-Profi Dominik Reinhardt und dessen Absage musste sich der FCE neu orientieren – und wurde dennoch schnell fündig! Letztlich fiel die Wahl auf den 53-jährigen Gerhard Hildmann, der durch seine vorangegangenen Engagements beim TSV Gersthofen, TSV Neusäß oder FC Langweid viel Trainer-Erfahrung aufweisen kann. Sein Ansatz („Bei mir wird Fußball gespielt“) war in der Vorbereitung bereits deutlich ersichtlich und soll nun auch in der Landesliga in die Tat umgesetzt werden.

Auftaktprogramm

Nach dem heutigen Auftaktmatch gegen Memmingen II geht es am Mittwoch (19 Uhr) zum Bayernliga-Absteiger 1. FC Sonthofen, ehe dann am Samstag (18 Uhr) der VfR Neuburg in der Elektro-Schmaus-Arena zum Derby gastiert.

NR-Prognose

Nicht erst seit der ersten Landesliga-Saison 2016/2017, die mit dem Abstieg endete, ist man sich im FCE-Lager bewusst: Es geht auch diesmal einzig um den Klassenerhalt. Entscheidend dürfte sein, wie man die Abgänge von Torjäger Scharbatke und Spielercoach Panknin (sofern er nicht aufläuft) kompensieren kann. Mit Teamgeist ist dennoch vieles möglich.

