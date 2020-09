vor 17 Min.

FC Ehekirchen dreht nach Rückstand auf

Holte beim FCE-Sieg in Gilching einen Elfmeter heraus und traf selbst: Simon Schmaus.

Trotz eines 0:2 gelingt dem FCE in Gilching ein 5:2-Sieg. Vorsprung auf Relegationsplatz beträgt nun zehn Punkte.

Der FC Ehekirchen hat direkt in seinem ersten Pflichtspiel nach dem Neustart einen großen Schritt Richtung Klassenerhalt in der Landesliga Südwest gemacht. Nach einem verschlafenen Start und einem 0:2-Rückstand kam der FCE beim TSV Gilching zurück und gewann letztlich deutlich mit 5:2.

Die erste Möglichkeit der Partie gehörte den Gästen. Nach einem langen Ball von Simon Schröttle lief Christoph Hollinger allein auf das Tor zu, scheiterte aber ab Felix Ruml, der auch den anschließenden Kopfball von Florian Wenger abwehrte (8.). Danach war es erst einmal vorbei mit Offensivaktionen der Mannschaft von Gerhard Hildmann. Zunächst brachte Maximilian Hölzl Gilching in Führung (9.), dann erhöhte er auf 2:0 (15.). Und Ehekirchen? Hatte Glück, nicht noch höher in Rückstand zu geraten. Nach einem Konter kam Jonas Engelhardt zum Abschluss, Schröttle klärte auf der Linie (20.). Nach einem Annäherungsversuch von Christoph Hollinger, der am Tor vorbei köpfte (22.), brachte ein kurioses Eigentor den FCE zurück ins Spiel. Gilchings Maximilian Ruml bugsierte den Ball aus knapp 20 Metern ins eigene Netz (32.)! Es sollte für die Gäste noch besser kommen, als Christoph Hollinger mit einem Volley ins lange Eck zum 2:2 traf (33.).

FC Ehekirchen: Simon Schmaus mit starker Leistung

Die zweite Spielhälfte gehörte Ehekirchen. Nachdem sich die Mannschaften zunächst neutralisieren, übernahmen die Gäste das Kommando. Erst zielte der kurz zuvor eingewechselte Simon Schmaus nach einer starken Einzelleistung noch etwas zu hoch (65.), dann holte er einen Elfmeter heraus. Schröttle ließ sich die Chance nicht nehmen und verwandelte zum 2:3 (66.). Schmaus war nun von den Gilchingern nicht mehr in den Griff zu bekommen. Torhüter Felix Ruml verhinderte mit einer starken Parade nach einem Lupfer von Schmaus den nächsten Treffer (70.). Doch der Angreifer sollte sein Tor an diesem Nachmittag noch bekommen. Nach einem Konter bediente ihn Hollinger und Schmaus schob zum 2:4 ein (82.). Dem Tor zum 2:5-Endstand ging schließlich eine Kombination der Rutkowski-Brüder voraus. Sebastian flanke auf den drei Minuten zuvor eingewechselten Matthias, der volley ins kurze Eck traf (87.).

Durch den Sieg hat der FC Ehekirchen nun 34 Punkte und ist Tabellenachter. Der Vorsprung auf Relegationsplatz 14 beträgt komfortabele zehn Zähler und könnte kommende Woche ausgebaut werden. Dann empfängt der FCE am Samstag (15.30 Uhr) das abgeschlagene Schlusslicht SpVgg Kaufbeuren. (sb/bis)

FC Ehekirchen Lenk – Labus, Ledl, Ch. Hollinger (84. M. Rutkowski), Wenger, Spieler (83. J. Hollinger), S. Rutkowski, Schröttle, Schaller, Hasenbichler (57. Schmaus), Mayr.

Themen folgen