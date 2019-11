vor 39 Min.

FC Ehekirchen stolpert im Allgäu

Nach einer beeindruckenden Serie muss sich der Aufsteiger beim FC Memmingen II mit 1:3 geschlagen geben. Jetzt stehen Spiele gegen die Topteams an.

Mit einer starken zweiten Halbzeit hat der FC Memmingen II zum Rückrunden-Auftakt der Landesliga Südwest seinen dritten Heimsieg eingefahren und den den FC Ehekirchen mit 3:1 bezwungen. Der Aufsteiger hat damit nach fünf ungeschlagenen Spielen, in denen 13 Punkte geholt wurden, wieder ein Spiel verloren.

Timo Lutz (52. Minute) und Orkun Sarici (58.) schossen die U-21-Mannschaft des FC Memmingen auf die Siegerstraße. Lutz traf nach einem mustergültigen Rückpass von Antonios Masmanidis aus zehn Metern. Orkun Sarici bediente wenig später Juniorenspieler Ikenna Ezeala, der an Ehekirchens Torhüter Simon Lenk scheiterte. Den Nachschuss setzte Lutz an den Pfosten. Fast eine Kopie dieses Angriffs brachte das 2:0. Dieses Mal saß Ezealas Versuch ins lange Eck.

Ehekirchen wehrte sich mit einer starken Phase gegen die drohende Niederlage. FCM-Torhüter Marco Zettler rettete zunächst klasse gegen Gabriel Hasenbichler, musste aber in der gleichen Minute den Anschlusstreffer durch den anderen Gästestürmer Christoph Hollinger schlucken (66.). Hasenbichler verpasste den möglichen Ausgleich (69.).

Und so sorgten im Gegenzug die Memminger für die Entscheidung. Das 3:1 (70.) war eine erneute Co-Produktion von Ezeala und Sarici, der mit seinem neunten Saisontreffer abschloss. Der Vorsprung wurde sicher über die Zeit gebracht.

Für den FC Ehekirchen, der als Zwölfter mit 24 Punkten sieben Zähler Vorsprung auf den ersten Abstiegs-Relegationsplatz hat, stehen in den kommenden zwei Wochen schwierige Aufgaben auf dem Spielplan. Am kommenden Sonntag (14 Uhr) geht es daheim gegen den Tabellenzweiten 1. FC Sonthofen. Am Samstag, 16. November (14 Uhr), steht das Derby beim VfR Neuburg an. (ass/nr)

FC EhekirchenLenk – Labus, Ledl, Ch. Hollinger, Wenger, Jahner (60. Mayr), S. Rutkowski, J. Hollinger (48. M. Rutkowski), Schröttle, Schaller (72. Appel), Hasenbichler.

