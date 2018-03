FC Ehekirchen verspielt 2:0

vor 19 Min.

Zeigte eine starke Leistung: Maximilian Schmidt (links) erzielte das zwischenzeitliche 2:0. Am Ende musste sich der FC Ehekirchen dem TSV Gersthofen jedoch mit 3:4 geschlagen geben.

Trotz Führung geht die Partie gegen den TSV Gersthofen mit 3:4 verloren. Simon Schröttle äußert deutliche Kritik.

Von Benjamin Sigmund

Die Wut über das soeben Erlebte war Simon Schröttle deutlich anzumerken. Mit versteinerter Miene stapfte der Spielertrainer des FC Ehekirchen direkt nach dem Schlusspfiff vom Rasen. Seine Mannschaft hätte Tabellenführer TSV Gersthofen ein Bein stellen können, musste sich letztlich nach einer 2:0-Führung noch mit 3:4 geschlagen geben.

„Wir haben überragend gespielt“, sagte Schröttle zur Leistung seines Teams und machte den Schuldigen an der Niederlage in Schiedsrichter Veit Sieber aus. „Er hat wirklich jede 50:50-Situation für den Gegner bewertet“, schimpfte Schröttle noch von den Emotionen des Spiels getragen. Auch wenn der Unparteiische in der Bewertung vieler Zweikämpfe tatsächlich unsicher wirkte, ist ihm letztlich nur ein gravierender Fehler anzulasten, als er vor dem 2:2-Ausgleich eine klare Abseitsposition von Gersthofens Rudolf Kine übersah (49.). Ein Gegentor, das Schröttle als „Knackpunkt“ der Partie bezeichnete.

Zuvor hatte Ehekirchen vieles richtig gemacht. Der FCE stand in der Defensive kompakt und schlug vorne eiskalt zu. Erst flatterte ein Freistoß von Simon Schröttle ins lange Eck (20.), dann krönte Maximilian Schmidt seine starke Vorstellung in der ersten Hälfte mit seinem Tor zum 2:0 (28.). Der Youngster hatte zuvor mit dem Kopf die Latte anvisiert (17.) und einen Volleyschuss knapp neben den Pfosten gesetzt (27.). Freilich hätte die Partie bis dahin anders verlaufen können. Doch FCE-Keeper Mehmet Özdemir hatte einen Foulelfmeter von Stefan Schnurrer pariert (11.) und damit eine frühe Gästeführung vereitelt. Der Tabellenführer tat sich im Spiel nach vorne schwer und brachte bis auf ungefährliche Distanzschüsse nichts zusammen. Doch als es Manuel Lippe erneut versuchte, lies Özdemir den Ball nach vorne abprallen und ermöglichte Okan Yavuz, zum Anschlusstreffer abzustauben (34.).

Die 2:1-Führung brachte Ehekirchen souverän in die Pause, um anschließend binnen weniger Minuten mit 2:3 in Rückstand zu geraten. Erst kam Kine nach einem Gestocher im Strafraum frei zum Abschluss und glich aus Abseitsposition aus (49.), dann wurde Ferkan Secgin von der FCE-Hintermannschaft völlig allein gelassen (54.).

Doch der Gastgeber zeigte Moral. Simon Schmaus wurde im Sechzehner von Lippe zu Fall gebracht, Schröttle verwandelte den Strafstoß sicher zum 3:3 (64.). Doch statt das Resultat erst mal abzusichern, lief der FCE in einen Konter. Alexander Gerbl konnte den durchgebrochenen Lippe nur noch regelwidrig stoppen. Da dies im Strafraum geschah, stand der dritte Elfmeter der Partie an. Erneut ahnte Özdemir die Ecke, konnte den strammen Schuss von Kine aber nicht abwehren (67.). „Wir wollten die drei Punkte, daher haben wir weiter nach vorne gespielt“, sagte Schröttle. Letztlich blieb kein Zähler und große Enttäuschung. Aus dem Aufstiegskampf hat sich Ehekirchen nach der Niederlage endgültig verabschiedet.

FC Ehekirchen Özdemir – Zeller, Schröttle, A. Gerbl (78. Kranner), S. Rutkowski – Jahner (61. Zisler), Gabrica, Halici – Schmidt, Scharbatke, Schmaus

