vor 38 Min.

FC Rennertshofen dreht nach der Pause auf

Mutzbauer-Schützlinge machen beim FC Ehekirchen II aus einem 1:2-Rückstand einen 6:2-Sieg und bleiben im Aufstiegsrennen.

Die TSG Untermaxfeld ist in der Kreisklasse Neuburg beim BSV Berg im Gau nicht über ein 1:1-Unentschieden hinausgekommen. Da die SpVgg Joshofen-Bergheim spielfrei war, übernahmen die TSG dennoch die Tabellenführung. Der FC Rennertshofen setzte sich mit 6:2 in Ehekirchen durch und bleibt oben mit dabei. Ebenfalls ein Sieg gelang dem SV Echsheim-Reicherstein.

Grasheim – Neuburg 1:1

Trotz einer guten Leistung und zahlreicher Tormöglichkeiten mussten sich die Grasheimer mit einem Remis begnügen. Bereits in den Anfangsminuten scheiterten Florian Tarnick und Jonas Jung am gut reagierenden BSV-Torhüter Matthias Hudler. Die beste Möglichkeit der Gäste hatte Michael Dünstl, dessen Kopfball knapp am Grasheimer Torpfosten vorbeistrich. Nach dem Seitenwechsel scheiterte Nils Lahn aus abseitsverdächtiger Position an SVG-Torhüter Jonas Hecht. Wenig später landete ein Flankenball von Johannes Blank an der Querlatte, im Nachschuss scheiterte Marvin Kohou aus wenigen Metern an Hudler. In der 70. Minute fiel das 1:0 durch Sascha Fröhlich nach Vorarbeit von Tarnick. Kurz darauf umspielte Tarnick nach einem herrlichen Allleingang den Torwart, brachte den Ball aber nicht zum zweiten Treffer im Tor unter. Für ihre nachlässige Chancenverwertung wurden die Mösler in der 85. Minute bitter bestraft, als Lahn einen Freistoß zum 1:1-Endstand verwandelte. (wir.)

Langenmosen II – Echsheim 1:3

Trotz einer kampfstarken Leistung unterlagen die Blauweißen dem klaren Favoriten mit 1:3. Simon Landes brachte die Gäste in Führung (22.), doch Tobias Grillmeier glich kurz nach der Pause zum verdienten 1:1 aus (52.). Der zweite Treffer von Simon Landes führte zur erneuten Gästeführung (70.). Maximilian Hertl sorgte dann für den 3:1 Endstand (84.) (djk)

Ehekirchen II – Rennertshof. 2:6

Zu Beginn der Partie merkte man nicht, wer in der Tabelle vorne und wer hinten steht. Nach sechs Minuten setzte sich Maxi Schmidt gegen vier Mann am Sechzehner durch und versenkte den Ball mit links im Kreuzeck. Die Drangphase ging weiter. In der 26. Minute erhöhte Andreas Steiner auf 2:0. Kurz vor der Pause verkürzte Daniel Litzl mit einem Freistoß auf 1:2. Nach der Pause brachen alle Dämme und Rennertshofen zerlegte die Ehekirchener Reserve. In der 48. Minute glich Roland Heckel zum 2:2 aus. Mit dem nächsten Angriff brachte Michael Schinz die Gäste in Führung. Nach einer guten Kombination erhöhte Benjamin Kohler zum 4:2 (75.). Nur zwei Minuten später legte Tobias Kruber das 5:2 nach. Den Schlusspunkt der Partie setzte Kohler mit dem 6:2 in der 87. Minute. (fce)

Berg im Gau – Untermaxfeld 1:1

In einem kampfbetonten Spiel begegneten sich Untermaxfeld und die heimische Elf auf Augenhöhe. Die TSG ging in der 29. Minute durch Matthias Irl in Führung. Doch diese hielt nur sehr kurz, da Stefan Bichler nur eine Minute später ausgleichen konnte. Nach einer Balleroberung im Mittelfeld wurde Bichler mit einem schönen Gassenpass bedient. Allein vor dem Torhüter blieb er ruhig und schob zum 1:1 ein. Nach diesen beiden Treffern blieb das Spiel weiter interessant, allerdings ohne große Torchancen auf beiden Seiten. Folglich blieb es beim leistungsgerechten Remis. (nr)

Rohrenfels – Holzheim 0 : 1

In der ersten Hälfte war es ein Spiel mit sehr wenigen Torchancen. Die einzig nennenswerte erspielten sich die Gastgeber in der 19. Minute. Nach einem Abwehrfehler schnappte sich Gilbert Hermann den Ball und drosch ihn aus elf Metern an die Querlatte. In der zweiten Hälfte war zunächst die Heimmannschaft am Drücker. Lukas Daferner scheiterte in der 63. Minute am Torwart des SV Holzheim. Nun wurden die Gäste stärker und kamen zu Chancen. In der 67. Minute konnte Manuel Berger im Tor des SC Rohrenfels einen Freistoß von Daniel Pirvu gerade noch an den Pfosten lenken. Vier Minuten später köpfte ein Abwehrspieler der Gastgeber den Ball ins eigene Tor. Nach einem Konter der Holzheimer in der 88. Minute parierte Berger einen Drehschuss von Daniel Pirvu. (lenk)

Themen Folgen