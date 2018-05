vor 56 Min.

FC Staudheim behält die „rote Laterne“ Lokalsport

Schlusslicht kassiert beim BSV Neuburg eine 0:3-Niederlage. Da aber auch der Vorletzte Illdorf beim SV Klingsmoos unter die Räder kommt, kann sich die Luderschmid-Truppe weiter Hoffnung machen

Langenmosens „Zweite“ verschaffte sich durch einen 3:2-Derbysieg gegen Grasheim Luft im Abstiegskampf. Deutlich unter die Räder kam dagegen der FC Illdorf beim SV Klingsmoos (0:6). Schlusslicht bleibt der FC Staudheim nach der 0:3-Niederlage beim BSV Neuburg. (nr)

Echsheim – Ried 1:0

Bereits in der Anfangsphase gab es hochklassige Torchancen auf beiden Seiten. So hätte SVE-Coach Matthias Kefer kurz nach Spielbeginn schon den Führungstreffer erzielen müssen, scheiterte aber zum Leidwesen der Echsheimer Anhänger. Nur wenig später waren die Mannen des SC Ried im Pech. SVE-Keeper Bauer konnt einen Schuss noch eben so auf der Torlinie festhalten. Das Geschehen blieb weiterhin ausgeglichen. So war es eine Einzelaktion von Spielertrainer Kefer, der seine Farben auf die Siegerstraße brachte. Er eroberte im Mittelfeld den Ball und konnte sich mit diesem bis zum Strafraum durchkämpfen. Der folgende flache Abschluss ins rechte Eck war für SCR-Torhüter Dominik Jozinovic nicht zu halten. Die zweite Halbzeit blieb umkämpft. So musste Schiedsrichter Bathiyar Ayyildiz insgesamt sieben Mal zur gelben Karte greifen. Beide Teams konnten sich nun nicht mehr zwingend durchsetzen und die auf beiden Seiten überragend haltenden Torhüter überwinden. Somit blieb es bei einem 1:0-Endstand für den SV Echsheim. (sve)

Klingsmoos – Illdorf 6:0

Schon nach neun Minuten gelang den Heimischen die Führung, als Matthias Weber aus 20 Metern abzog und flach ins rechte Eck traf. Auf der Gegenseite vergab Patrick Schiele eine der wenigen Möglichkeiten des FCI (10.). Im Anschluss an einen Eckstoß traf dann Tobias Narr mit einem trockenen Flachschuss zum frühen 2:0 (17.). Nach einer halben Stunde scheiterte Weber zunächst noch per Kopf, ließ aber dann fast eine Kopie seines ersten Treffers folgen und stellte auf 3:0. Ein klares Foul an Semir Elezi ahndete Schiedsrichter Inderwies mit Strafstoß, den erneut Weber sicher zum 4:0 verwandelte (36.). Wenig später gab es den nächsten Strafstoß, den Spielertrainer Fischer über den Querbalken setzte und auch im zweiten Anlauf an Keeper Stöckl scheiterte, nachdem Inderwies wiederholen ließ (38.). Im zweiten Abschnitt schienen die Mösler zunächst nahtlos an die ersten 45 Minuten anzuknüpfen. Nach schönem Zuspiel von Fischer traf Goalgetter Weber zum vierten Mal. Auf der Gegenseite verfehlte Michael Richter aus aussichtsreicher Position (59.). Den letzten Treffer markierte Semir Elezi, der ein weites Zuspiel aufnahm und aus spitzen Winkel zum 6:0-Endstand traf (65.). (psie)

Rohrenfels – Joshofen-B. 3:2

Zunächst kamen die Gäste besser ins Spiel und hatte Pech, als ihnen in der sechsten Minute ein Handelfmeter verwehrt wurde. Nach Chancen auf beiden Seiten bekam Rohrenfels nach einem Foul an Tobias Berger einen Strafstoß, der von Viktor Hoffmann zur Führung verwandelt wurde. Nach dem Seitenwechsel kam Joshofen durch Tobias Bauer zum Ausgleich (62.) und erhöhte in der 68. Minute durch David Obermaier auf 2:1, nachdem er von Bauer schön angespielt wurde. In der Schlussphase wurde es eine absolut offene Partie, in der zuerst Rohat Isik einen Ball knapp neben das Gästetor setzte. In der 80. Minute konnte der SCR dann durch Mohamed Ahmed nach Hereingabe von Max Kempfle ausgleichen. Direkt nach dem Anstoß vergab Tobias Bauer eine Großchance für die Gäste, als er allein vor SCR-Torwart Manuel Berger auftauchte, dieser aber retten konnte. Im direkten Gegenzug verwertete wiederum Mohamed Ahmed einen langen Ball mit einem Heber über den Gästekeeper zum umjubelten Sieg der Rohrenfelser, die die drei Punkte im Abstiegskampf dringend benötigen. (art)

BSV Neuburg – Staudheim 3:0

Der BSV war zu Beginn an tonangebend. Staudheim kämpfte sich aber nach einer guten Viertelstunde in die Begegnung und konnte sie offen gestalten. Einzig Tormöglichkeiten konnten sich bis dahin keine der beiden Mannschaft erspielen. Aus dem Nichts gingen die Gastgeber dann in Führung, als Nils Lahn in der 21. Minute eine Flanke von Wolfgang Beck auf’s Tor köpfte und den anschließenden Abpraller selbst verwandelte. Kurz vor der Pause die größte Chance für die Gäste, als Simon Preis allein vor Torhüter Stefan Lachermeier auftauchte, dieser aber mit einer Glanztat den Ausgleich verhindern konnte. Nach dem Seitenwechsel schwanden bei den Gästen deutlich die Kräfte und der BSV erspielte sich fast im Minutentakt Großchancen, die er aber durch Michael Dünstl und Willi Keller zum Teil fahrlässig liegen ließ. Die endgültige Entscheidung gelang dann in der 63. Minute Keller, der nach klugem Pass von Florian Riedelsheimer den Staudheimer Torhüter umspielte und zum 2:0 einschob. Elf Minuten vor Spielende traf dann auch noch Michael Dünstl zum 3:0-Endstand. (bsv)

Grasheim – Langenmosen II 2:3

Die abstiegsbedrohten Gäste zeigten in Grasheim eine spielerisch starke Leistung und waren in der ersten Hälfte überlegen. Bereits in der dritten Minute konnte Torjäger Tobias Baierl einen Eckball von Christian Haas zur Führung einköpfen. Marco Kutscherauer hatte zwar zwei Möglichkeiten, war jedoch im Abschluss zu harmlos und scheiterte an der Gästeabwehr. In der 40. Minute verursachte SVG-Keeper Jonas Hecht einen unnötigen Foulelfmeter an Tobias Baierl, den dieser selbst zum 2:0-Halbzeitstand für die Gäste verwandelte. Nach dem Seitenwechsel hatte die Heimelf Pech, als ein Schuss von Jonas Jung noch von der Torlinie geschlagen wurde. Nach Eckball von Jung köpfte Fabian Fröhlich an die Querlatte und Marco Kutscherauer staubte zum 1:2-Anschlusstreffer ab. Nach Fehlpass der Gäste, passte Alan Garcia-Carrillo auf Fabian Fröhlich, welcher zum Ausgleich traf (73.). Im Gegenzug waren die Mösler unaufmerksam und so machte Baierl mit seinem dritten Treffer den Erfolg für Langenmosen perfekt. (wir)

Rennertshofen – Steingriff 1:3

Der FCR nutzte gleich seine erste Chance und ging bereits in der fünften Minute in Führung. Roland Heckel nahm eine Freistoßflanke von Michael Schinz am „Elfer“ an, drehte sich und setzte den Ball mit Wucht ins Netz. Danach neutralisierten sich beide Teams. Der quirlige Tobias Kruber setzte sich am linken Flügel mehrmals prima durch, doch seine Hereingaben fanden keinen Abnehmer. In der 27. und 30 Minute klärte Torwart Fieger bei zwei Chancen großartig. Zum Leidwesen der Heimelf ermöglichte er einem SV-Stürmer den Ausgleich, als er über den Ball „säbelte“ und Sebastian Kraus nur noch einschieben musste (40.). Gleich nach dem Wechsel fiel dann auch die Entscheidung. Zunächst besorgte Sebastian Natzer mit einem sehenswerten Kopfball die Gästeführung (47.). Nur eine Minute später verteilte Torwart Fieger sein zweites Geschenk und Tobias Wintermayr hatte leichtes Spiel, zum 1:3 zu vollenden. Danach waren die Gäste sowohl läuferisch als auch spielerisch und technisch überlegen und entführten verdient die drei Punkte aus Rennertshofen. (abs)

