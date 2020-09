vor 34 Min.

FC Zell/Bruck: Der Neue übernimmt sofort

Plus Patrick Schmidt löst beim A-Klassisten FC Zell/Bruck schon jetzt Patrick Schäffer als Spielertrainer ab. Warum dieser am Saisonende geplante Wechsel vorgezogen wurde.

Von Dirk Sing

Eigentlich war beim FC Zell/Bruck in Sachen sportliche Gegenwart und Zukunft alles geklärt. Während der bisherige Spielertrainer Patrick Schäffer die unterbrochene Saison 2019/2021 beim Tabellenvierten der A-Klasse Neuburg beenden sollte, würde der ursprünglich für die Spielzeit 2020/2021 bereits verpflichtete Patrick Schmidt (SpVgg Joshofen-Bergheim) anschließend die Nachfolge Schäffers antreten. Mit dieser Konstellation starten beide Klubs nun vor einigen Wochen in die Vorbereitung. Doch am Wochenende folgte nun die große Wende.

„Nachdem ich aus beruflichen und privaten Gründen (Schäffer wurde kürzlich zum zweiten Mal Vater, Anm. d. Red.) kürzertreten wollte, gab es während der Corona-Pause schon einmal die Überlegung, den Trainer-Wechsel quasi vorzuziehen“, berichtet Schäffer. Da sein Nachfolger jedoch die Aufgabe beim B-Klassisten SpVgg Joshofen-Bergheim 2 zunächst beenden wollte beziehungsweise sein Noch-Verein auch keinen geeigneten Nachfolger an der Hand hatte, habe man sich laut Schäffer „schnell darauf verständigt, dass wir die laufende Saison dann eben in der bisherigen Konstellation zu Ende bringen“.

"Zeitliche Problematik" hat sich nochmals zugespitzt

Einige Monate später hatte sich die „zeitliche Problematik“ beim 33-Jährigen allerdings nochmals zugespitzt. „Aus diesem Grund habe ich dann nochmals mit Patrick gesprochen und ihn gefragt, ob es nicht doch eine Möglichkeit gäbe, dass er früher bei uns beginnt“, so Schäffer. Nach Rücksprache mit seinem bisherigen Klub gab Schmidt schließlich doch sein sofortiges Ja-Wort. „Ein ganz großes Dankeschön geht sicherlich an die Verantwortlichen der SpVgg Joshofen-Bergheim, die diesem sofortigen Wechsel zugestimmt und uns damit vor echten Problemen bewahrt haben“, betont Schäffer, der bei den Rotweißen weiterhin nicht nur in der Abteilungsleitung tätig ist, sondern auch seinem Nachfolger als Spieler (Schäffer: Wenn der Patrick einen ’alten Sack’ auf dem Rasen braucht, helfe ich gerne.“) zur Verfügung stehen wird.

Am Freitag kommt es bereits zum "großen Wiedersehen"

Nachdem der neue Cheftrainer Patrick Schmidt am Dienstag seine erste Übungseinheit mit der Mannschaft absolvierte (Schäffer: „Ich werde zumindest in den ersten 14 Tagen noch mit auf dem Rasen stehen und Patrick in der Anfangsphase bestmöglich unterstützen.“), kommt es bereits am Freitag zum Wiedersehen mit seinem Ex-Team. Ab 19 Uhr treffen auf dem Willi-Bauer-Sportgelände der FC Zell/Bruck und die SpVgg Joshofen-Bergheim II in einem Trainingsspiel aufeinander. „Ich denke, dass Patrick aus dieser Begegnung gleich einmal wichtige Erkenntnisse für seine weitere Arbeit ziehen kann“, meint Schäffer. Während Schmidt somit sofort bei den Rotweißen einsteigt, lässt die Rückkehr seines künftigen Assistenten und Spielertrainers der zweiten Mannschaft, Daniel Korn (SV Ludwigsmoos), hingegen noch bis 2021 warten. „Da wir mit dem SVL ein sehr gutes Verhältnis pflegen und dort leider etwas Spielermangel herrscht, wird Daniel erst zur neuen Saison zu uns stoßen“, berichtet Schäffer. Bis dahin wird der bisherige „Co“, Sebastian Skowronski, auch weiter diese Aufgabe übernehmen.

