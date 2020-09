21:15 Uhr

FC Zell/Bruck erobert Rang zwei

Im Verfolgerduell gelingt ein 3:2 beim FC Illdorf. Flamur Ajeti erzielt beim 8:2 des SV Weichering gegen den SC Feldkirchen, der zwei Platzverweise kassiert, fünf Tore.

Spitzenreiter SC Rohrenfels hat mit einem 4:1-Sieg gegen den VfR Neuburg II seine Tabellenführung in der A-Klasse Neuburg gefestigt (siehe NR-Doppelpass). Neuer Tabellenzweiter ist der FC Zell/Bruck, der sich beim FC Illdorf mit 3:2 durchsetzte. Zudem gelingt Weichering ein Kantersieg.

Illdorf – Zell/Bruck 2:3

Der FC Illdorf ging bereits in der zweiten Minute durch Jonas Meier in Führung, der eine Ablage von Rene Reiter mit einem platzierten Schuss in den Winkel verwertete. In der 14. Minute schoss der agile Reiter haarscharf am langen Pfosten vorbei. Die Gäste aus Zell glichen kurz darauf aus, als Tobias Kroll schön freigespielt wurde und mit einem Flachschuss traf. Nach einer halben Stunde hatte Illdorf Glück, als Fabian Detter völlig freistehend aus sieben Metern den Ball über´s Tor köpfte. Auf der anderen Seite scheiterte erneut Reiter. Die Gäste verschärften in der zweiten Hälfte das Tempo und hatten binnen fünf Minuten zwei gute Torchancen. In der 59. Minute verhinderte nach einem Freistoß von Christoph Vetter die Latte noch den Rückstand für den FCI. Doch in der 69. Minute traf Tobias Kroll zur Führung für die Gäste. Zehn Minuten später musste Torschütze Jonas Meier den Platz mit Gelb-Rot verlassen. Dennoch ergab sich kurz darauf für Illdorf die große Ausgleichsmöglichkeit, als Rene Reiter und Benjamin Mang den Ball aus kürzester Distanz nicht im Tor unterbrachten. Marcel Lignon traf dann in der 83. Minute zum 1:3. In der letzten Spielminute verkürzte Benjamin Mang mit einem Foulelfmeter noch zum 2:3-Endstand. (fci)

Echsheim II – Staudheim 0:3

Vor allem in der ersten Spielhälfte hätte die Elf von Trainer Martin Luderschmid durchaus einen Treffer erzielen können. Beim Knaller ans Lattenkreuz von Jonas Landes rettete das Aluminium. Christoph Sturm hätte freistehend den Führungstreffer erzielen müssen, allerdings haben die Staudheimer mit ihrem neuen Spielertrainer Kevin Maschke nun einen klasse Torhüter hinter sich stehen, der stark parierte. Der FC Stauheim konnte vor dem Halbzeitpfiff in Führung gehen, nachdem eine flache Hereingabe von außen durch Martin Aschenmeier sauber verwertet wurde. In der zweiten Hälfte waren die Echsheimer Angriffsbemühungen zu harmlos, um eine Wende einzuleiten. Stattdessen versenkte der FC Staudheim in der 82. Minute einen Konter eiskalt zum 0:2. Kurz vor Schluss erzielte Tobias Schneider per Fernschuss den 0:3-Endstand (88.). (sve)

Weichering – Feldkirchen 8:2

Stürmer Flamur Ajeti gelangen fünf Tore beim 8:2-Erfolg der Gastgeber gegen den SC Feldkirchen. Bereits kurz nach dem Anpfiff des sehr gut leitenden Schiedsrichters Fabian Hegener hatte Ajeti die Führung auf dem Fuß, scheiterte aber am Gästekeeper Staudigl. In der achten Minute machte er es besser, als er nach super Ablage von Jimmy Halili trocken zum 1:0 einnetzte. Danach ging es Schlag auf Schlag, denn binnen einer Viertelstunde schraubte man das Ergebnis auf 4:0 in die Höhe. Das 2:0 besorgte Neuzugang Erblin Bushi per Volleyabnahme. Das 3:0 ging auf das Konto von Andi Krammer und mit einem herrlichen Schlenzer erhöhte Ajeti auf 4:0. Es hätte sogar noch höher ausfallen können, Glasnek vergab einen Foulelfmeter. Im Gegenzug verkürzte Torjäger Nazari zum 1:4 aus Sicht der Gäste (29.). Allerdings schwächte sich der SCF kurz vor dem Wechsel mit einer Ampelkarte (Christoph Fieber) selbst. Dennoch erzielte kurz nach dem Wechsel erneut Nazari den 2:4-Anschlusstreffer. Jedoch dezimierte sich der Gast zum zweiten Mal (Mario Schmid, 47.). Eine halbe Stunde vor Ende machte Andi Krammer nach schönem Querpass von Jürgen Kreller seinen zweiten Treffer (60.). In der Schlussphase gelang Flamur Ajeti gegen kräftemäßig immer mehr abbauende Gäste ein lupenreiner Hattrick zum 8:2. (svw)

Waidhofen – Oberhausen 1:1

Der Gastgeber konnte seiner Favoritenrolle nicht gerecht werden. Der TSV ging in Führung. In der letzten Spielminute glich Kevin Hauke aus (90.). (nr)

Bayerdilling – Sinning 0:1

Im Spiel zweier Mannschaften, die sich im Mittelfeld der Tabelle befinden, konnte der SV Sinning als Sieger vom Platz gehen. Das entscheidende Tor erzielte Willi Keller in der 74. Spielminute. (nr)

