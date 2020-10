vor 18 Min.

FC Zell/Bruck müht sich zum Sieg

Der Tabellenzweite tut sich gegen Schlusslicht BSV Neuburg II schwer und gewinnt mit 2:1. Der FC Illdorf bezwingt den TSV Ober-/Unterhausen mit 3:2, muss am Ende aber trotz zwischenzeitlicher 3:0-Führung zittern.

Während die Partie von Spitzenreiter SC Rohrenfels ausgefallen ist, gewannen die Verfolger FC Zell/Bruck und SV Waidhofen ihre Heimspiele und rückten näher an den Spitzenreiter heran.

Illdorf – Ober-/Unterhausen 3:2

Nach zwei Heimniederlagen verbuchte Illdorf endlich wieder drei Punkte gegen die Gäste aus Oberhausen. Illdorf dominierte von Beginn an, vergab aber gute Möglichkeiten durch Mang und einem Flachschuss von Steidle. In der 28. Minute erzielte Jonas Meier mit einem platzierten Schuss die verdiente Führung. Nach der Pause drückte Illdorf auf das zweite Tor. Nach einem herrlichen Zuspiel erhöhte Rene Reiter auf 2:0 (54.). Einen Eckball köpfte Christoph Meier kurz darauf knapp neben den Pfosten. In der 75. Minute verwandelte Stefan Eigen einen Freistoß aus gut 20 Metern unhaltbar ins lange Eck. Kurz vor Schluss erzielte der eingewechselte Philipp Kugler den 1:3-Anschlusstreffer (85.) und in der letzten Spielminute verkürzte Alexander Tyebo sogar noch auf 2:3. Aufgrund der Tormöglichkeiten letztlich ein hochverdienter Heimsieg für die Gastgeber. (fci)

Feldkirchen - Staudheim 0:2

Der SC Feldkirchen kontrollierte anfangs den Ball und Gegner gut, ohne aber gefährlich zu werden. So dauerte es bis zur 21. Minute, als der Torwart der Gastgeber den Ball verlor und Daniel Zinsmeister zum 0:1 einschob. Kurz vor dem Pausenpfiff zog Stephan Fieber aus 30 Metern ab, der Ball traf aber nur die Latte. Nach einem wiederholten Abspielfehler in der Hintermannschaft des SC kam der Ball zum Staudheimer Tim Schreiber, der etwas glücklich auf 2:0 erhöhte (48.). Danach passierte nicht mehr viel. In der 68. Minute wurde Torschütze Schreiber nach Meckern des Feldes verwiesen. (scf)

VfR Neuburg II – Bayerdilling 1:3

Die erste Halbzeit war ereignisarm, somit ging es mit einem 0:0 in die Pause. Nach der Halbzeit konnte der Gast aus Bayerdilling durch Florian Müller in Führung gehen (58.). Wenige Minuten später erhöhte erneut Müller auf 2:0 aus Sicht der Gäste. In der 73. Minute erzielte Majkl Makalic nach einer Ecke den Anschlusstreffer. Doch kurz vor Schluss traf Tobias Maier zum 1:3 (85.), was gleichzeitig auch der Endstand war. (nr)

Waidhofen – Weichering 4:2

In der zehnten Minute konnte der Gastgeber durch Niklas Mönch in Führung gehen. Wenige Minuten später erhöhte Jürgen Filp auf 2:0 (19.). In der 34. Minute bekam der Gast einen Elfmeter zugesprochen, den Maximilian Waecker verwandelte. Nach der Halbzeit glich Weichering in Person von Flamur Ajeti zum 2:2 aus (59.). Waidhofen konnte in der Schlussphase erneut in Führung gehen, Torschütze war Severin Kugler (75.). Kurz vor dem Schlusspfiff besorgte Stefan Vogelsang per Eigentor den 4:2-Endstand. (nr)

Zell/Bruck – BSV Neuburg II 2:1

Zell konnte nach dem Trainerwechsel im dritten Spiel den dritten Sieg einfahren. Doch es begann nicht gut für die Gastgeber. In der zweiten Minute erzielte der ehemalige Zeller Patrick Honner das 0:1 für den BSV. Kurz darauf fast der Ausgleich, doch der Pfosten verhinderte das Tor für die Heimmannschaft. Aber in der 20. Minute war es dann soweit, als Luis Marques den 1:1 Ausgleichstreffer markierte. Danach waren die Zeller am Drücker, jedoch konnten sie keine der Großchancen, die sie sich herausgespielt hatten, verwandeln. Somit ging es mit einem 1:1 in die Kabine. Nach der Halbzeit hatte der Gast mehr Spielanteile, jedoch ohne Erfolg. In der 68. Minute traf Thomas Seißler zum 2:1 für die Heimmannschaft. Danach spielten sich die Zeller Großchancen im Minutentakt heraus, ohne aber eine von diesen zu nutzen. Am Ende blieb es beim verdienten 2:1-Heimerfolg. (nr)

Brunnen – Sinning 5:1

Der Gast ging durch Willi Keller in der 33. Minute in Führung. Das war auch der Halbzeitstand. Nach der Pause war Brunnen wie im Rausch. Andre Irl erzielte kurz nach Wiederbeginn den Ausgleich (50.). Sieben Zeigerumdrehungen später ging der Gastgeber durch Sebastian Harler in Führung. Mit seinem zweiten Treffer erhöhte Irl auf 3:1 (63.). Ein Doppelpack gelang auch Harler. Er traf zum 4:1 in der 73. Minute. Mit dem Schlusspfiff durfte sich auch noch Benedikt Stachel in die Liste der Torschützen eintragen. Er traf zum 5:1-Endstand. Letztlich ein verdienter Heimerfolg. (nr)

