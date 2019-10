23:16 Uhr

FCR nutzt nächsten SVK-Ausrutscher

Während Rennertshofen seine Partie gegen Straß mit 2:1 gewinnt, kommt Klingsmoos in Ried über ein 2:2-Remis nicht hinaus. Schlusslicht Grasheim auch im „Spiel eins nach Bolzer“ weiter glücklos

Einen erneuten Ausrutscher erlaubte sich Meisterschaftsfavorit SV Klingsmoos beim SC Ried. Dagegen löste Konkurrent FC Rennertshofen seine Aufgabe gegen den SV Straß.

Ried – Klingsmoos 2:2

Die Partie verlief bis kurz vor der Pause nahezu ereignislos. Dann sorgte aber eine Unachtsamkeit für einen ersten Aufreger: Rieds Keeper verschätzte sich leicht. Doch Kapitän Schmalzl konnte den Schuss auf das leere Tor abblocken. Nur zwei Minuten darauf entschied der Schiedsrichter auf Strafstoß. Diesen versenkte Semir Elezi (40.) zum 0:1-Pausenstand. Den Akteuren des SC Ried war nach Wiederbeginn anzusehen, dass sie die Partie drehen wollten. Die Folge war der prompte Ausgleich durch einen Kopfball von Belmin Habibovic (52.). Die Hausherren waren nun klar am Drücker und erspielten sich ein deutliches Übergewicht. In der 66. Minute traf Spielmacher Halil Samsa sehenswert aus knapp 25 Metern zur Führung, nachdem ihn Moritz Bartoschek clever freigespielt hatte. Wie schon so oft in dieser Saison, scheiterte der SCR daran, die Führung über die Zeit zu bringen. Knapp zehn Minuten vor Schluss glich Klingsmoos nach einer Ecke aus: Torschütze Markus Daferner lauerte am langen Pfosten und köpfte ein. (scr)

BSV Neuburg – Grasheim 2:2

Der SV Grasheim, bei dem in der vergangenen Woche Trainer Christian Bolzer das Handtuch geworfen hatte, präsentierte sich beim BSV keineswegs wie ein Tabellenletzter. Von Beginn an waren die Mösler präsenter, konnten sich allerdings – ebenso wie der Gastgeber – keine Möglichkeiten erarbeiten. Nach 20 Minuten nahm das Spiel Fahrt auf. Immer wieder testete Sakkarin Walter den Gästetorwart, ehe er im dritten Anlauf erfolgreich zum 1:0 einschoss (35.). Kurz nach dem Seitenwechsel gelang den Gästen durch Marco Kutscherauer der schnelle Ausgleich. Jetzt fand der BSV nicht mehr ins Match und verdankte es seinem Torwart Timo Futterer, dass man nicht in Rückstand geriet. Eine Viertelstunde vor Ende wurde er allerdings doch von Florian Tarnick per Strafstoß bezwungen (1:2). Die BSV’ler reagierten mit geballter Offensivkraft. Aber als dem SV Grasheim ein weiterer Elfmeter zugesprochen wurde, schien die Partie gelaufen. Diesmal traf Tarnick allerdings nur den Pfosten und die Heimelf schöpfte neuen Mut. Vier Minuten vor Schluss gelang dem BSV der glückliche Ausgleich, als ein Schuss von Bright Aikhionbare unhaltbar zum 2:2-Endstand abgefälscht wurde. (bsv)

Wagenhofen – Münster 4:4

In einer turbulenten Partie musste sich Wagenhofen trotz mehrmaliger Führung mit einem Unentschieden zufriedengeben. Die Gastgeber gingen früh in Führung. Andre Ruf wurde bei einem Abwehrversuch angeschossen und blieb im Eins-gegen-Eins mit dem Keeper cool (6.). Münster hatte anschließend spielerische Vorteile und glich durch Julian Spies verdient aus. Wagenhofen war durch Konter stets gefährlich, wodurch wieder Ruf nach schöner Kombination mit Lukasz Bar die erneute Führung erzielte (14.). Nach einer halben Stunde gelang dem SVW sogar das 3:1 durch Lukasz Bar. Lange hielt diese aber nicht. Philipp Fetsch war für die Gäste kurz vor und kurz nach der Pause erfolgreich, sodass der Spielstand nach 50 Minuten 3:3 lautete. Doch die Gastgeber ließen sich nicht beirren: Sebastian Neff brachte seine Farben mit einem Traumtor in den Torwinkel erneut in Front (63.). Wiederum Neff hatte eine Viertelstunde vor Schluss die Vorentscheidung auf dem Fuß, nagelte den Ball aber ans Aluminium. In der 78. Minute traf dann Peter Mayrhofer für Münster per Kopf zum 4:4. (hugo)

Rennertshofen – Straß 2:1

Mit einem knappen, aber verdienten Sieg konnte sich Tabellenführer Rennertshofen etwas von Verfolger Klingsmoos absetzen. Die Zuschauer sahen ein flottes Spiel, in dem beide Teams offensiv agierten. Der SVS ging wenige Minuten nach Anpfiff nach einer Ecke durch Philipp König in Führung. In den Folgeminuten war der FCR zwar optisch überlegen, schaffte es aber fast nie, seine Angriffe auch bis zum Abschluss auszuspielen. SVS-Keeper Nicolas Rechner zeigte seine Klasse, als er einen Schuss von Philipp Stadler gerade noch an den Pfosten lenkte. Stadler war es fünf Minuten vor der Halbzeit, der sich energisch von der linken Seite durchsetzte und mit einem strammen Schuss das 1:1 markierte. Kurz nach dem Wechsel sahen die FCR-Fans einen Ball von Stadler bereits hinter der Linie. Der Schiedsrichter entschied aber dagegen und ließ weiterlaufen. Die Gastgeber spielten nun druckvoller und hatten erneut durch Stadler und Khalid Abunemah gute Einschussmöglichkeiten. Den Siegtreffer erzielte Tobias Kruber mit einer sehenswerten Flugkopfball-Einlage (67.). (abs)

Holzheim – Joshofen/Bergh. 0:4

Die Gäste waren von Anfang überlegen und gingen durch Christian Margraf nach 14 Minuten in Führung. Die Holzheimer wurden etwas besser, konnten sich aber keine nennenswerte Chance herausspielen. Auch in der zweiten Hälfte kamen die Hausherren schlecht aus den Startlöchern und die Gäste erhöhten bereits nach wenigen Minuten, wiederum durch Margraf, auf 2:0. Holzheim fand nicht mehr ins Spiel, während die SpVgg das Tempo erhöhte. Folglich sorgten ein Eigentor (52.) und kurz darauf Thomas Hirmer (57.) für die Entscheidung. Der SV Holzheim warf nochmals alles in die Waagschale, blieb allerdings chancenlos, sodass die Niederlage in dieser Höhe verdient war. (svh)

Echsheim – Steingriff 2:1

Ein hartes Stück Arbeit musste die Truppe von Trainer Tobias Luderschmid verrichten. Nach sieben Minuten spielte ein Abwehrfehler in die Karten des SV Steingriff: Sebastian Heinzlmeier musste den Ball nur noch über die Linie schieben. Über den gesamten Verlauf konnten die rund 110 Zuschauer noch einige Großchancen begutachten. Doch die wenigsten fanden ihr Ziel. Weder Steingriffs Angreifer noch Echsheims Vorderleute versenkten alleinstehend vor dem Tor. In der Halbzeitpause konnte der SVE-Coach seine Mannen auf den richtigen Weg führen. In der 57. Minute nutzte Abwehrspieler Quirin Drexler eine Hereingabe von Bastian Baumgärtner zum 1:1-Ausgleichstreffer. Bereits vier Minuten später bediente wiederum Baumgärtner den eingelaufenen Bernd Brugger mustergültig. Dieser verwertete unhaltbar für SVS-Torhüter Florian Schoderer ins linke Eck. (sve)

Berg im Gau – Ehekirchen II 5:3

Die Heimelf fuhr gegen den direkten Tabellennachbarn einen wichtigen Sieg ein. Beide Teams agierten auf hohem Niveau, sodass eine attraktive Partie resultierte. Die ausgeglichene erste Halbzeit begann mit dem Führungstreffer des FCE: Michael Gerbl schob zum 0:1 ein (7.). Ein Doppelschlag der Heimmannschaft durch Mariusz Suszko (23.) und Bernhard Siegl (28.) drehte das Geschehen jedoch plötzlich. Nur vier Minuten nach dem Rückstand glich Julian Hollinger für die Gäste aus. Berg im Gaus Coach stellte seine Spieler in der Kabine hervorragend ein. Die Gastgeber kamen frischer aus der Kabine und setzten sich sogleich mit zwei Treffern ab: Daniel Schölzke (47.) und Julian Winter (57.) sorgten für den komfortablen 4:2-Zwischenstand. Eine Viertelstunde vor Abpfiff schnürte Mariusz Suszko den Doppelpack und entschied die Partie. Dominik Neff war wenige Augenblicke vor Ende noch für die Gäste erfolgreich. (nr)

