22:17 Uhr

FCR wird seiner Favoritenrolle gerecht

Auf und davon: Rennertshofens Torjäger Philipp Stadler (rechts) brachte sein Team in Wagenhofen in Führung.

Durch einen 3:0-Sieg beim Aufsteiger SV Wagenhofen bleibt der FC Rennertshofen dem Klassenprimus aus Klingsmoos auf den Fersen. Im Neuburger Stadtderby gibt es eine Punkteteilung

Der BSV Neuburg und SC Ried teilten sich in einem spannenden Stadtderby die Punkte. Im Tabellenkeller verpasste hingegen der SV Grasheim mit einer 3:4-Niederlage in Holzheim die ersten Zähler der Saison.

BSV Neuburg – Ried 2:2

Das Stadtderby begann mit einem Paukenschlag: Noch keine Minute war gespielt, als Andreas Plosconka eine zu kurze Rückgabe zur Führung für den BSV nutzte. Die Gäste zeigten sich vom frühen Rückstand unbeeindruckt und erspielten sich in der Folgezeit ein deutliches Übergewicht. Der BSV stand jedoch gut gestaffelt und sorgte durch seine schnellen Angriffsspieler immer wieder für Gefahr vor dem Rieder Gehäuse. In der 24. Minute konnte Daniel Winhard mit einem satten Schuss ins lange Eck sogar das 2:0 erzielen. Mit diesem Ergebnis ging es auch in die Kabine. Nach dem Wechsel erhöhte der SC Ried den Druck und konnte durch eine Nachlässigkeit in der Neuburger Hintermannschaft den 1:2-Anschlusstreffer durch Moritz Bartoschek erzielen (62.). Jetzt wurde der Druck der Gäste noch größer und sie schnürten den BSV förmlich ein. Die gelegentlichen Konter der Heimelf erstickten meist im Keim. Als der sich tapfer wehrende Abwehrverbund der Blau-Weißen schon mit einem knappen Heimsieg rechnete, bekamen die Gäste in der Nachspielzeit noch einen Foulelfmeter zugesprochen. Halil Samsa zeigte keine Nerven und verwandelte zum letztlich verdienten 2:2-Ausgleich. (bsv)

Joshofen/Bergh. – Straß 1:1

Die 110 Zuschauer in Joshofen sahen dasselbe Geschehen wie in den letzten Wochen: Die SpVgg bestimmt Ball und Gegner, kann aber einfach nicht mehr gewinnen. In einem insgesamt schwachen Match hatten Jonas Zeller und Johann Guppenberger aus nächster Nähe die besten Chancen, die jedoch allesamt ungenutzt blieben. So kam, was kommen musste: In der 23. Minute erzielte der SV Straß durch einen sehenswerten Fernschuss durch Emil Begiri das 0:1. Es dauerte dann bis zur 40. Minute, ehe die SpVgg durch einen Kopfball von Markus Fetsch den 1:1-Ausgleich erzielte. Vier Minuten später hatte die Heimelf Pech, als Martin Engel an den Pfosten schoss. In der zweiten Hälfte taten die Hausherren gegen nur noch verteidigende Gäste alles, um in Führung zu gehen. Jedoch vergaben Guppenberger in Form eines Elfmeters und auch Jonas Zeller sehr gute Chancen, sodass es beim 1:1-Unentschieden blieb. (schn)

Wagenhofen – Rennerts. 0:3

Der FC Rennertshofen wurde seiner Favoritenrolle gerecht und entführte verdient drei Punkte aus Wagenhofen. Der heimische SVW hatte zu Beginn sogar zwei gefährliche Aktionen. Jedoch kam nichts Zählbares heraus. Erst wurde Adrian Wawerski im gegnerischen Strafraum elfmeterwürdig gefoult. Doch der Pfiff des Schiedsrichters blieb aus. In der 19. Minute war es erneut Wawerski, der mit einer Volleyabnahme fast den Führungstreffer erzielte. Doch der Gästekeeper konnte den Schuss glänzend parieren. Nach der ersten Trinkpause erspielte sich der FCR immer mehr Feldvorteile. Folglich gelang Philipp Stadler nach einem Fehler in der Wagenhofener Defensive das 1:0 (28.). Fünf Minuten vor dem Seitenwechsel verwertete Tobias Kruber eine flache Hereingabe zum 0:2. Eine höhere Gästeführung vergaben Kruber und Benjamin Kohler, nachdem sie beide einschussbereit vor dem SVW-Tor am Ball vorbei rutschten. Auch nach dem Wechsel waren die Gäste das bessere Team und versäumten es, das Ergebnis höherzuschrauben. Lediglich Kohler gelang in der 55. Minute noch ein Treffer, sodass Rennertshofen letztlich einen klaren Auswärtssieg feiern konnte. (hugo)

Münster – Steingriff 3:0

Die Zuschauer rieben sich verwundert die Augen, als sie sahen, dass es mit einer 2:0-Führung für die Heimelf in die Pause ging. Steingriff hatte durch Dominik Hundemer (16./21.) sowie Sebastian Heinzlmeier (40.) glasklare Möglichkeiten. Doch selbst im leeren Tor brachten die Gäste den Ball nicht unter. Einmal stand zudem der Pfosten im Weg. Dann kam es, wie es so häufig kommt: Martin Winkler steckte schön auf Markus Hörmann durch, der eiskalt für den SVM vollstreckte (42.). Nur wenig später erhöhte Julian Spies, ebenfalls von Winkler bedient, auf 2:0. Mit dieser Führung im Rücken spielte Münster nach dem Wechsel deutlich besser. Der schönste Spielzug des Tages wurde mit dem dritten Treffer gekrönt. Nach einer längeren Ballstafette gelangte das Leder schließlich zu Hörmann, der mustergültig auf Peter Mayrhofer querlegte. Dieser brauchte den Ball nur noch über die Linie zum 3:0-Endstand zu schieben. (72.). (svm)

Berg im Gau – Echsheim 0:1

Der Gast aus Echsheim ging bereits früh in dieser Partie in Führung. Dabei hatte die Luderschmid-Elf Glück, dass eine scharfe Hereingabe über außen von BSV-Spieler Bernhard Sigl unglücklich ins eigene Netz bugsiert wurde (7.). Im Anschluss fokussierte sich der Gast darauf, hinten sicher zu stehen. Berg im Gau hatte folglich mehr Spielanteile, doch ließ die letzte Durchschlagskraft vor dem Tor vermissen. In der 20. Minute zappelte der Ball dann im Gäste-Gehäuse. Jedoch entschied Schiedsrichter Georg Heiland auf Abseits. Nach dem Seitenwechsel zeigte sich das gleiche Bild: Berg im Gau war bemüht, das Spiel zu machen, scheiterte jedoch oftmals an der vielbeinigen Abwehr des Gegners. Nach einer Unachtsamkeit der Echsheimer Hintermannschaft lief Spielertrainer Mariusz Suszko alleine auf SVE-Keeper Peter Bauer zu. Der Schlussmann blieb jedoch Sieger und parierte den Schuss (72.). Gegen Ende suchte die Heimelf dann ihr Glück in der Offensive, was Räume für den Gast bot. Dieser verpasste es jedoch, durch einen erfolgreich abgeschlossenen Konter frühzeitig den Deckel auf die Partie zu setzen. Somit blieb es beim knappen Auswärtssieg. (nr)

Holzheim – Grasheim 4:3

In einer torreichen Partie verpasste der nie aufsteckende Gast aus Grasheim seinen ersten Punktgewinn der noch jungen Saison. Dabei startete die Begegnung vielversprechend für die Lilaweißen, als Marco Kutscherauer in der 21. Minute seine Farben in Führung schoss. Die Antwort der Gäste ließ jedoch nicht lange auf sich warten. Binnen fünf Minuten drehte Daniel Pirvu (24., 29./Elfmeter) per Doppelschlag die Partie zugunsten der Heimelf. Noch vor der Pause baute Peter Ottilinger die Führung für den SV Holzheim auf 3:1 aus (45.). Als Paul Hategan kurz nach dem Seitenwechsel das 4:1 für den SVH markierte, schien das Match bereits gelaufen. Der Gast steckte jedoch nie auf und kämpfte sich durch Tore von Marco Kutscherauer (53.) und Florian Tarnick (78./Elfmeter) noch einmal auf 3:4 heran. Der Ausgleich sollte aber in der Schlussphase nicht mehr fallen, womit es beim Heimerfolg für den SV Holzheim blieb. (nr)

